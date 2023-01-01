Wink Все подборки Кино на вечер

Кино на вечер

После насыщенного дня так приятно устроиться поудобнее с чашкой любимого напитка и насладиться хорошим фильмом. Мы собрали для вас подборку кино на вечер с высоким рейтингом, которое поможет расслабиться, развеселиться, погрузить вас в волшебный мир приключений или же, наоборот, зарядить энергией и драйвом для событий грядущего дня. Рекомендуем «Майор Гром: Чумной доктор», если хотите посмотреть фильм про супергероев, или «Мой папа — супергерой». Фанатам любовных историй подойдут ленты «Романтики «303», «Один день», «Мое прекрасное несчастье», а любителям глубоких переживаний — драмы «Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе, «Во власти стихии» и «Хатико: самый верный друг» с Ричардом Гиром. Также здесь вас ждут лента Люка Бессона «Догмен», новинка 2024 от Гая Ричи и фильмы мастера хорроров Ари Астера «Солнцестояние» и «Все страхи Бо». Не забудьте о захватывающих триллерах: «Море соблазна», «Тихий садовник», «Невидимый гость», «Пекарь». Если жанр для вас не так важен, но вы ищете кино на вечер с высоким рейтингом, рекомендуем фильмы «Жизнь Дэвида Гейла», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Афера», «Джейн Эйр», а также мультфильмы «Маленький принц», «Астерикс и тайное зелье» и «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя». Выберите любой из этих фильмов, заворачивайтесь в плед и наслаждайтесь уютным киновечером! Приглашаем смотреть хорошее кино на вечер в нашем онлайн-кинотеатре Wink — оформляйте подписку и наслаждайтесь!