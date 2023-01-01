Wink
Все подборки
Кино на вечер

Кино на вечер

После насыщенного дня так приятно устроиться поудобнее с чашкой любимого напитка и насладиться хорошим фильмом. Мы собрали для вас подборку кино на вечер с высоким рейтингом, которое поможет расслабиться, развеселиться, погрузить вас в волшебный мир приключений или же, наоборот, зарядить энергией и драйвом для событий грядущего дня. Рекомендуем «Майор Гром: Чумной доктор», если хотите посмотреть фильм про супергероев, или «Мой папа — супергерой». Фанатам любовных историй подойдут ленты «Романтики «303», «Один день», «Мое прекрасное несчастье», а любителям глубоких переживаний — драмы «Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе, «Во власти стихии» и «Хатико: самый верный друг» с Ричардом Гиром. Также здесь вас ждут лента Люка Бессона «Догмен», новинка 2024 от Гая Ричи и фильмы мастера хорроров Ари Астера «Солнцестояние» и «Все страхи Бо». Не забудьте о захватывающих триллерах: «Море соблазна», «Тихий садовник», «Невидимый гость», «Пекарь». Если жанр для вас не так важен, но вы ищете кино на вечер с высоким рейтингом, рекомендуем фильмы «Жизнь Дэвида Гейла», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Афера», «Джейн Эйр», а также мультфильмы «Маленький принц», «Астерикс и тайное зелье» и «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя». Выберите любой из этих фильмов, заворачивайтесь в плед и наслаждайтесь уютным киновечером! Приглашаем смотреть хорошее кино на вечер в нашем онлайн-кинотеатре Wink — оформляйте подписку и наслаждайтесь!

ФильмыДля детейАудиокниги
Постер к фильму Любовь с риском для жизни 2010
8.8

Любовь с риском для жизни

2010, 87 мин
Постер к фильму Тайна в его глазах 2009
8.1

Тайна в его глазах

2009, 124 мин
Постер к фильму Простой план 1998
7.9

Простой план

1998, 116 мин
Постер к фильму Черный пес 1998
8.9

Черный пес

1998, 85 мин
Постер к фильму Не стучи 2022
5.9

Не стучи

2022, 85 мин
Постер к фильму Ева: Искусственный разум 2011
8.0

Ева: Искусственный разум

2011, 90 мин
Постер к фильму При чем тут любовь? 2022
8.0

При чем тут любовь?

2022, 104 мин
Постер к фильму Мини-детективы и тайна скорпиона 2022
8.1

Мини-детективы и тайна скорпиона

2022, 80 мин
Постер к фильму Чужая страна 2015
6.6

Чужая страна

2015, 107 мин
Постер к фильму Еще одна настоящая любовь 2023
7.8

Еще одна настоящая любовь

2023, 95 мин
Постер к фильму То самое лето 2022
6.8

То самое лето

2022, 95 мин
Постер к фильму Бригада: Добро пожаловать в пустыню 2021
5.8

Бригада: Добро пожаловать в пустыню

2021, 86 мин
Постер к фильму Как выжить без смартфона 2022
6.5

Как выжить без смартфона

2022, 90 мин
Постер к фильму Город грешников 2022
7.5

Город грешников

2022, 113 мин
Постер к фильму Мое прекрасное несчастье 2022
8.5

Мое прекрасное несчастье

2022, 91 мин
Постер к фильму Громче, чем бомбы 2015
7.5

Громче, чем бомбы

2015, 104 мин
Постер к фильму Мизантроп 2022
8.2

Мизантроп

2022, 114 мин
Постер к фильму �Ограбление века 2017
8.3

Ограбление века

2017, 88 мин
Постер к фильму Тихий садовник 2022
6.6

Тихий садовник

2022, 106 мин
Постер к фильму Все страхи Бо 2023
6.2

Все страхи Бо

2023, 171 мин
Постер к фильму Без ума от кино 2022
6.3

Без ума от кино

2022, 95 мин
Постер к фильму Что видно отсюда 2022
6.9

Что видно отсюда

2022, 105 мин
Постер к фильму Быть Сальвадором Дали 2022
7.2

Быть Сальвадором Дали

2022, 96 мин
Постер к фильму Человек без лица 1993
9.1

Человек без лица

1993, 110 мин
Постер к фильму Взломщики сердец 2004
6.8

Взломщики сердец

2004, 102 мин
Постер к фильму Змеиная топь 2022
6.6

Змеиная топь

2022, 82 мин
Постер к фильму Наследие 2023
6.4

Наследие

2023, 65 мин
Постер к фильму Джо 2013
7.8

Джо

2013, 111 мин
Постер к фильму Бекки в Ярости 2023
7.9

Бекки в Ярости

2023, 80 мин
Постер к фильму Остров теней 2023
6.6

Остров теней

2023, 90 мин
Постер к фильму Секс после брака 2022
6.6

Секс после брака

2022, 68 мин
Постер к фильму Крысиные бега 2001
8.7

Крысиные бега

2001, 107 мин
Постер к фильму Экстракт 2009
6.9

Экстракт

2009, 88 мин
Постер к фильму Экзистенция 1999
7.4

Экзистенция

1999, 93 мин
Постер к фильму До встречи на Венере 2023
7.8

До встречи на Венере

2023, 90 мин
Постер к фильму Мать и дитя 2009
8.8

Мать и дитя

2009, 121 мин
Постер к фильму Убийственный подкаст 2022
7.3

Убийственный подкаст

2022, 101 мин
Постер к фильму Жизнь короля 2013
9.1

Жизнь короля

2013, 97 мин
Постер к фильму Афера 2003
8.5

Афера

2003, 92 мин
Постер к фильму Афера 1973
8.7

Афера

1973, 123 мин
Постер к фильму Прощенный 2017
8.4

Прощенный

2017, 114 мин
Постер к фильму Последняя королева 2022
7.6

Последняя королева

2022, 108 мин
Постер к фильму Пекарь 2022
7.9

Пекарь

2022, 100 мин
Постер к фильму Макс и Зоя 2015
8.3

Макс и Зоя

2015, 82 мин
Постер к фильму Исчезновение Элис Крид 2009
8.0

Исчезновение Элис Крид

2009, 93 мин
Постер к фильму 57 секунд 2023
8.1

57 секунд

2023, 95 мин
Постер к фильму Папа из спецназа 2023
7.8

Папа из спецназа

2023, 98 мин
Постер к фильму Монстр: Джеффри Дамер 2017
5.9

Монстр: Джеффри Дамер

2017, 101 мин