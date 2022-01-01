Боксер (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Спортивная драма из Казахстана, основанная на реальной истории боксера Серика Сапиева, победившего на Олимпиаде 2012 года. Серик рос в маленьком городе Абай и с юного возраста увлекался боксом. Несмотря на опасения любящей матери, он стал чемпионом Казахстана и в 2008 году отправился на Олимпиаду в Пекине. Там он потерпел сокрушительное поражение — для 25-летнего боксера это могло означать, что олимпийского золота ему уже не видать. Но Сапиев не сдается и приступает к изнурительным тренировкам под руководством своего тренера Александра Стрельникова. Впереди череда испытаний, постоянное напряжение и проблемы в семье, и все это ради призрачного шанса победить на лондонском ринге. Наблюдайте за историей триумфа Сапиева на Wink — в нашем сервисе смотреть фильм «Боксер» 2022 года онлайн можно уже сейчас.



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