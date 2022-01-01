Боксер (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Спортивная драма из Казахстана, основанная на реальной истории боксера Серика Сапиева, победившего на Олимпиаде 2012 года. Серик рос в маленьком городе Абай и с юного возраста увлекался боксом. Несмотря на опасения любящей матери, он стал чемпионом Казахстана и в 2008 году отправился на Олимпиаду в Пекине. Там он потерпел сокрушительное поражение — для 25-летнего боксера это могло означать, что олимпийского золота ему уже не видать. Но Сапиев не сдается и приступает к изнурительным тренировкам под руководством своего тренера Александра Стрельникова. Впереди череда испытаний, постоянное напряжение и проблемы в семье, и все это ради призрачного шанса победить на лондонском ринге. Наблюдайте за историей триумфа Сапиева на Wink — в нашем сервисе смотреть фильм «Боксер» 2022 года онлайн можно уже сейчас.
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Информация
Рейтинг
- АСРежиссёр
Акан
Сатаев
- ССАктёр
Смадиар
Сабыров
- ИЕАктёр
Игорь
Ермашов
- БКАктёр
Бахтияр
Кожа
- ИААктриса
Ирина
Ажмухамедова
- ЗСАктриса
Зухра
Сайпи
- ДСАктриса
Динара
Сатжан
- ОААктёр
Олжас
Альжанов
- ДТАктёр
Данияр
Тажинов
- АТСценарист
Альмира
Турсын
- ТЖСценарист
Тимур
Жаксылыков
- АССценарист
Акан
Сатаев
- СНПродюсер
Светлана
Нам
- АСПродюсер
Акан
Сатаев
- ЕЯХудожница
Елена
Яковлева
- КТХудожник
Куат
Тлеубаев
- ГСМонтажёр
Галымжан
Санбаев
- ХКОператор
Хасанбек
Кыдыралиев
- ЖКОператор
Жантай
Кыдыралиев