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Главные премьеры месяца
- 8.6
Злые люди2025
- 8.8
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича2024, 104 мин
- 8.5
ON и Она2024, 92 мин
- 9.0
Между нами химия2024
- 8.7
Челюскин. Первые2025
- 9.5
Манюня: День рождения Ба2024, 77 мин
- 8.5
Василий2024, 107 мин
- 9.4
Капитан Крюк2024, 92 мин
- 8.2
Малавита (в переводе Гоблина)2013, 106 мин
- 8.8
Тело как гаджет2024
- 9.0
Финист. Первый богатырь2025, 121 мин
- 8.2
Танго на осколках2024
- 9.0
Граница миров2024
- 8.2
По барам2024, 97 мин
- 8.4
Зачинщики (в переводе Гоблина)2015, 90 мин
- 8.1
Конклав2024, 115 мин
- 6.8
Партенопа2024, 121 мин
- 8.6
Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син2024
- 8.6
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки2025, 123 мин
- 9.4
Ивановы-Ивановы2017
- 8.4
Время ведьм (в переводе Гоблина)2010, 90 мин
- 8.4
Шершни2021
- 8.9
Бемби. История жизни в лесу2024, 74 мин
- 9.2
Иван Царевич и Серый Волк 62024, 81 мин
Выбор зрителей
- 8.7
Дети перемен2024
- 9.5
Игра престолов2011
- 9.1
Дом Дракона2022
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 8.9
Твин Пикс1990
- 8.1
Чистые2024
- 8.8
Содержанки2019
- 9.3
Манюня: Приключения в деревне2024, 84 мин
- 8.7
Челюскин. Первые2025
- 9.3
Плакса2023
- 9.5
Ландыши. Такая нежная любовь2025
- 9.2
Фишер2023
- 9.4
Против всех2022
- 7.4
Ужасающий 32024, 119 мин
- 9.3
Маша и Медведь в кино: Парк чудес2024, 23 мин
- 9.2
Комбинация2024
- 9.4
Папины дочки. Новые2023
- 9.2
Иван Царевич и Серый Волк 62024, 81 мин
- 8.1
Конклав2024, 115 мин
- 9.4
Слово пацана. Кровь на асфальте2023
- 8.5
Папу маме заверни2024, 106 мин
- 8.4
Мэйфейрские ведьмы2023
- 6.5
Анора2024, 133 мин
- 9.4
Великолепный век2011Бесплатно
- 8.6
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки2025, 123 мин
- 9.3
Три кота. Зимние каникулы2024, 65 мин
- 9.6
Сопрано (в переводе Гоблина)1999
- 9.1
Баба Яга спасает Новый год2024, 99 мин
- 9.0
Финист. Первый богатырь2025, 121 мин
- 9.3
Декстер2006
- 9.0
Огниво2024, 106 мин
- 9.0
Граница миров2024
- 9.3
Трудные подростки2019
- 9.0
Отмороженные2023
- 8.3
Белый лотос2021
- 8.9
Жить жизнь2023