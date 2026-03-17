СМЕРШ 4
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О сериале
Сериал «СМЕРШ 4» — это военная шпионская драма, где борьба умов решит исход всей операции.
Военные достижения 1944 года уже начинают склоняться в пользу Советской армии, но противник все еще опасен. Немецкое командование разрабатывает сложные и рискованные операции, способные нанести серьезный удар по СССР, и именно в этот момент на первый план выходит работа контрразведки. Офицеры СМЕРШа Лавров и Семёнов выполняют особо важные задания, действуя как на передовой, так и в глубоком тылу. Их работа связана с постоянным риском: разоблачение диверсантов, предотвращение шпионских операций и борьба с вражеской агентурой требуют не только храбрости, но и хладнокровия, аналитического мышления и умения действовать на шаг впереди противника.
По мере развития событий напряжение нарастает: враг становится все изощреннее, а ставки — выше. Смотреть «СМЕРШ 4» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Владислав
Котлярский
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актриса
Лянка
Грыу
- Актёр
Павел
Харланчук
- АФАктёр
Андрей
Филиппак
- ЮААктёр
Юрий
Анпилогов
- Актёр
Сергей
Иванюк
- НТАктёр
Никита
Тезов
- МЛАктёр
Михаил
Лукашов
- НААктёр
Николай
Алипа
- Актриса
Анастасия
Микульчина
- АДАктриса
Ася
Домская
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- ДКАктёр
Джунсуке
Киносита
- АСАктёр
Алексей
Савченко
- Актёр
Денис
Константинов
- СКАктёр
Степан
Константинов
- НГАктёр
Николай
Герман
- СКАктёр
Сергей
Куликов
- Актёр
Валерий
Сторожик
- ИЛАктёр
Иван
Лакшин
- АКСценарист
Артемий
Королев
- НГСценарист
Николай
Голиков
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- АОПродюсер
Александр
Орлов
- БЯПродюсер
Борис
Яновский
- ВФПродюсер
Владимир
Филимонов
- Продюсер
Алексей
Анисимов
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- АЕХудожник
Александр
Егоров
- БАХудожница
Бэлла
Амаглобели
- АШХудожник
Алексей
Шевченко
- АМОператор
Алексей
Морозов