Сериал «СМЕРШ 4» — это военная шпионская драма, где борьба умов решит исход всей операции.



Военные достижения 1944 года уже начинают склоняться в пользу Советской армии, но противник все еще опасен. Немецкое командование разрабатывает сложные и рискованные операции, способные нанести серьезный удар по СССР, и именно в этот момент на первый план выходит работа контрразведки. Офицеры СМЕРШа Лавров и Семёнов выполняют особо важные задания, действуя как на передовой, так и в глубоком тылу. Их работа связана с постоянным риском: разоблачение диверсантов, предотвращение шпионских операций и борьба с вражеской агентурой требуют не только храбрости, но и хладнокровия, аналитического мышления и умения действовать на шаг впереди противника.



По мере развития событий напряжение нарастает: враг становится все изощреннее, а ставки — выше. Смотреть «СМЕРШ 4» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

