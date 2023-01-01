Биография

Алексей Пиманов – режиссер, сценарист, журналист, телеведущий. Известен зрителю как лицо телепередачи «Человек и закон», продюсер популярных телепрограмм, создатель документальных кинокартин. Алексей Пиманов родился в Москве. В детстве он любил спорт, с удовольствием тренировался в спортивных секциях. В юношеском возрасте занимался футболом и получил звание КМС. В старших классах школы Алексей всерьез увлекся политологией и историей и даже планировал сделать карьеру ученого-историка. Однако по совету учителя поступил в техникум на специальность «телемеханика», а закончив его, продолжил учебу вузе. С третьего курса он попал под призыв и отправился служить на Байконур. После службы в рядах Вооруженных сил он устроился на работу в технический центр Останкино видеоинженером. Молодой человек трудился не покладая рук и, возможно, даже не догадывался, что его карьера на ТВ уже началась. В 1989 он стал ведущим программы «Ступени». Сегодня Пиманов – лицо «Первого канала» и автор шестидесяти работ. Зрителям хорошо известны документальные фильмы Алексея Пиманова «Лаврентий Берия...», «Светлана Сталина», «Неизвестная блокада». Личная жизнь Алексея Пиманова не является тайной. Он был трижды женат, по-прежнему увлечен хоккеем, в его доме много животных.