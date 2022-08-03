9.12021, Одиннадцать молчаливых мужчин
Драма, Спортивный116 мин18+
Фильм Одиннадцать молчаливых мужчин (2021)
О фильме
Послевоенный 1945 год. Команда московского «Динамо» прибывает в Лондон, чтобы сыграть несколько дружественных матчей с британскими футбольными командами. Журналистка Эбби заводит роман с Всеволодом Бобровым, чтобы написать о советских спортсменах разгромную статью. А тем временем в подпольных британских биржах растет напряжение в ожидании предстоящих игр.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Пиманов
- ЕПРежиссёр
Екатерина
Побединская
- Актёр
Макар
Запорожский
- Актриса
Алёна
Коломина
- Актёр
Павел
Крайнов
- ЕЛАктриса
Евгения
Лапова
- Актёр
Павел
Трубинер
- СШАктриса
Софья
Шуткина
- Актёр
Андрей
Чернышов
- МЗАктёр
Максим
Заусалин
- Актёр
Роман
Курцын
- ГГАктёр
Глеб
Гервассиев
- ОПСценарист
Олег
Пресняков
- ВПСценарист
Владимир
Пресняков
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- ДСПродюсер
Дмитрий
Савинский
- СБПродюсер
Светлана
Безган
- ВДПродюсер
Виктор
Дробыш
- АКХудожница
Алла
Киреева
- ТУХудожница
Татьяна
Убейволк
- КММонтажёр
Карина
Маврина
- МЗМонтажёр
Марина
Зимина
- МШОператор
Максим
Шинкоренко
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо