Одиннадцать молчаливых мужчин
Wink
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Одиннадцать молчаливых мужчин
9.12021, Одиннадцать молчаливых мужчин
Драма, Спортивный116 мин18+

Фильм Одиннадцать молчаливых мужчин (2021)

О фильме

Послевоенный 1945 год. Команда московского «Динамо» прибывает в Лондон, чтобы сыграть несколько дружественных матчей с британскими футбольными командами. Журналистка Эбби заводит роман с Всеволодом Бобровым, чтобы написать о советских спортсменах разгромную статью. А тем временем в подпольных британских биржах растет напряжение в ожидании предстоящих игр.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»