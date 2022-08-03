Фильм Одиннадцать молчаливых мужчин (2021)

Послевоенный 1945 год. Команда московского «Динамо» прибывает в Лондон, чтобы сыграть несколько дружественных матчей с британскими футбольными командами. Журналистка Эбби заводит роман с Всеволодом Бобровым, чтобы написать о советских спортсменах разгромную статью. А тем временем в подпольных британских биржах растет напряжение в ожидании предстоящих игр.

