Биография

Роман Курцын — известный российский актер, каскадер. Арт-директор и совладелец «Ярфильма», обладатель ведомственных, общественных, спортивных наград за различные достижения.Родился в Костроме 14 марта 1985 года. Будущий кинодеятель с детства проявлял актерские таланты. Уже с первого класса был активным участником всевозможных кружков. В 16 лет Роман увлекся армрестлингом, став чемпионом России в этом виде спорта. Высшее образование Роман получил в театральном институте Ярославля. Роман Курцын сыграл свою первую эпизодическую роль в 2007 году в ленте «Всегда говори „всегда“». На четвертом курсе был приглашен на пробы на второстепенную роль в сериал «Серебро», но яркая игра так понравилась режиссеру, что парень получил главную роль. Курцын наиболее известен по таким проектам, как «Счастливого пути», «Чемпион», «Степные дети», «Стыд», «Пять минут тишины», «Жажда», «Корабль», «Болевой порог» и «Желтый глаз тигра».