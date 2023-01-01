Роман Курцын
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 14 марта 1985 г. (40 лет)
Биография
Роман Курцын — известный российский актер, каскадер. Арт-директор и совладелец «Ярфильма», обладатель ведомственных, общественных, спортивных наград за различные достижения.Родился в Костроме 14 марта 1985 года. Будущий кинодеятель с детства проявлял актерские таланты. Уже с первого класса был активным участником всевозможных кружков. В 16 лет Роман увлекся армрестлингом, став чемпионом России в этом виде спорта. Высшее образование Роман получил в театральном институте Ярославля. Роман Курцын сыграл свою первую эпизодическую роль в 2007 году в ленте «Всегда говори „всегда“». На четвертом курсе был приглашен на пробы на второстепенную роль в сериал «Серебро», но яркая игра так понравилась режиссеру, что парень получил главную роль. Курцын наиболее известен по таким проектам, как «Счастливого пути», «Чемпион», «Степные дети», «Стыд», «Пять минут тишины», «Жажда», «Корабль», «Болевой порог» и «Желтый глаз тигра».
Фильмография
- 9.2
Тур с Иванушками2024, 111 мин
- 9.4
Капитан Крюк2024, 92 мин
- 8.9
Возвращение попугая Кеши2024, 92 мин
- 7.4
Квест2023, 105 мин
- 8.8
Быть2023, 110 мин
- 9.0
Одна дома2023, 88 минБесплатно
- 8.2
Мальдивы подождут2022, 84 минБесплатно
- 8.8
Готовы на все2021
- 9.0
Одиннадцать молчаливых мужчин2021, 116 минБесплатно
- 9.6
Огонь2020, 126 мин
- 9.1
Самый Новый год!2020, 76 мин
- 7.6
Дело было вечером с Михаилом Шацем2019
- 7.4
Болевой порог2019, 81 мин
- 9.1
90-е. Весело и громко2018
- 9.0
Стрелок 3. Возвращение героя2018, 50 мин
- 9.4
Желтый глаз тигра2018
- 9.4
Фитнес (2018)2018
- 8.4
СуперБобровы. Народные мстители2018, 85 мин
- 8.9
Гуляй, Вася!2016, 92 мин
- 8.7
Неваляшка2016Бесплатно