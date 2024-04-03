Возвращение попугая Кеши (Фильм 2024) смотреть онлайн

Возвращение попугая Кеши
Комедия, Семейный92 мин6+
Учитель географии и говорящий попугай помогают друг другу найти любовь. Семейная комедия с Кологривым и Акиньшиной
О фильме

Отечественная комедия про взаимовыгодное партнерство говорящего попугая и учителя географии. Фильм «Возвращение попугая Кеши» 2024 года можно посмотреть в хорошем качестве на Wink. Главные роли исполнили Никита Кологривый и Оксана Акиньшина.

Митяй — простой учитель географии в школе в Сочи, который не хочет делать карьеру и не стремится к роскошной жизни. Его девушку Леру, мечтающую об отдыхе за границей, это не устраивает, и она предлагает поставить на паузу их отношения. Митяй не готов терять возлюбленную, поэтому он находит подработку: фотографировать туристов с попугаем по кличке Кеша. Постепенно географ находит общий язык с пернатым, и они заключают «партнерство»: попугай поможет Митяю спасти отношения, а Митяй поможет Кеше отыскать его возлюбленную.

Какие приключения ждут Кешу и Митяя на пути к любви — расскажет и покажет российская комедия с Никитой Кологривым. Смотреть «Возвращение попугая Кеши» онлайн без рекламы можно на видеосервисе Wink.

Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
2.4 IMDb

