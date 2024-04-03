Возвращение попугая Кеши (Фильм 2024) смотреть онлайн
О фильме
Отечественная комедия про взаимовыгодное партнерство говорящего попугая и учителя географии. Фильм «Возвращение попугая Кеши» 2024 года можно посмотреть в хорошем качестве на Wink. Главные роли исполнили Никита Кологривый и Оксана Акиньшина.
Митяй — простой учитель географии в школе в Сочи, который не хочет делать карьеру и не стремится к роскошной жизни. Его девушку Леру, мечтающую об отдыхе за границей, это не устраивает, и она предлагает поставить на паузу их отношения. Митяй не готов терять возлюбленную, поэтому он находит подработку: фотографировать туристов с попугаем по кличке Кеша. Постепенно географ находит общий язык с пернатым, и они заключают «партнерство»: попугай поможет Митяю спасти отношения, а Митяй поможет Кеше отыскать его возлюбленную.
Какие приключения ждут Кешу и Митяя на пути к любви — расскажет и покажет российская комедия с Никитой Кологривым. Смотреть «Возвращение попугая Кеши» онлайн без рекламы можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- МЮАктёр
Марк
Юсеф
- Актёр
Роман
Курцын
- ЕШАктёр
Ефим
Шифрин
- Актёр
Никита
Дювбанов
- Актриса
Алиса
Руденко
- НПАктриса
Наталья
Потапова
- НКАктриса
Наталья
Коренная
- ЕКАктёр
Евгений
Ковалюк
- АЛАктриса
Анастасия
Латникова
- Актёр
Гарик
Харламов
- АБАктёр
Артур
Бичахчян
- Актёр
Алексей
Дмитриев
- МСАктёр
Михаил
Стригин
- ТЖАктриса
Татьяна
Журавлева
- ИБАктёр
Илья
Борисов
- КТСценарист
Константин
Трофимов
- Продюсер
Георгий
Малков
- КТПродюсер
Константин
Трофимов
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- АФПродюсер
Анна
Филатова
- МАХудожник
Максим
Алипченко
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- DГКомпозитор
DJ
Грув