Никита Кологривый
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 16 октября 1994 г. (30 лет)
Биография
Никита Кологривый — российский актер. Родился в Новосибирске 16 октября 1994 года. В детстве будущий артист занимался боксом и плаванием. После окончания школы Никита переехал в Москву, чтобы поступить в ГИТИС. Еще будучи студентом он дебютировал в спектакле «Остров сокровищ», в котором начинающий актер исполнил роли Бена Ганна и Дика Джонсона. Позже он сыграл в постановках «Книга Джунглей», «Алиса в стране чудес» и «Вишневый сад». В «Тиле», который шел на Малой Бронной, актеру дали уже главную роль. Никита Кологривый дебютировал в сериале 2016 года «Адвокат. Продолжение». С тех пор актер исполнил более 40 ролей, наиболее известные их которых в таких проектах, как жизнеутверждающая драма с Викторией Исаковой и Ингой Оболдиной «Жги!», сериал о жизни четких пензенских пацанов «Зема», лирическая драма о девушке-композиторе в поисках любви и признания «Розовое или колокольчик», мистическая фантастика по роману Алексея Иванова «Пищеблок», комедия о становлении великого комбинатора с Сергеем Безруковым «Бендер: Начало» и сиквел приключенческой комедии «Бендер: Золото империи».
Фильмография
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 8.1
Чистые2024
- 8.8
Любовь зла2024, 82 мин
- 6.3
Кореша2024, 86 мин
- 9.2
Комбинация2024
- 8.9
Возвращение попугая Кеши2024, 92 мин
- 9.4
Слово пацана. Кровь на асфальте2023
- 8.7
Макс и Гусь2023
- 9.2
По щучьему велению2023, 111 минБесплатно
- 9.0
Я — медведь2023, 96 мин
- 9.2
Кощей. Похититель невест2022, 73 минБесплатно
- 9.0
Жиза2022
- 9.0
Черная весна2022
- 9.1
Два холма2022
- 7.9
Отчаянные дольщики2022, 87 мин
- 8.7
Пищеблок2021
- 8.7
Бендер: Начало2021, 93 минБесплатно
- 8.5
Бендер: Золото империи2021, 83 минБесплатно
- 8.2
Зема 3. Новогодний замес2021, 60 минБесплатно
- 6.5
Настоящее будущее2020, 94 мин