Биография

Никита Кологривый — российский актер. Родился в Новосибирске 16 октября 1994 года. В детстве будущий артист занимался боксом и плаванием. После окончания школы Никита переехал в Москву, чтобы поступить в ГИТИС. Еще будучи студентом он дебютировал в спектакле «Остров сокровищ», в котором начинающий актер исполнил роли Бена Ганна и Дика Джонсона. Позже он сыграл в постановках «Книга Джунглей», «Алиса в стране чудес» и «Вишневый сад». В «Тиле», который шел на Малой Бронной, актеру дали уже главную роль. Никита Кологривый дебютировал в сериале 2016 года «Адвокат. Продолжение». С тех пор актер исполнил более 40 ролей, наиболее известные их которых в таких проектах, как жизнеутверждающая драма с Викторией Исаковой и Ингой Оболдиной «Жги!», сериал о жизни четких пензенских пацанов «Зема», лирическая драма о девушке-композиторе в поисках любви и признания «Розовое или колокольчик», мистическая фантастика по роману Алексея Иванова «Пищеблок», комедия о становлении великого комбинатора с Сергеем Безруковым «Бендер: Начало» и сиквел приключенческой комедии «Бендер: Золото империи».