Фильм Беги

О фильме
Вор-медвежатник Саша проникает в дом, где становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов убил свою жену. Чернов начинает преследовать сбежавшего свидетеля. А Саше тем временем надо успеть приехать на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака, который он всеми силами пытается спасти.
Рейтинг
- РАРежиссёр
Роман
Артемьев
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Максим
Костромыкин
- ДМАктриса
Дана
Мацюнскайте
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актёр
Михаил
Пореченков
- РАСценарист
Роман
Артемьев
- Продюсер
Дмитрий
Клепацкий
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- ССКомпозитор
Сергей
Сидоров