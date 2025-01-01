Фильм Беги

Вор-медвежатник Саша проникает в дом, где становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов убил свою жену. Чернов начинает преследовать сбежавшего свидетеля. А Саше тем временем надо успеть приехать на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака, который он всеми силами пытается спасти.



