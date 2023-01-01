Валентина Мазунина
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 19 апреля 1988 г. (36 лет)
Биография
Валентина Мазунина – актриса, кинорежиссер, постановщик, участница телевизионных проектов. Работала ведущей на телевидении. Родилась в небольшом городке Верещагино (Пермский край). После школы переехала в Пермь, где поступила в театральный. Жизнь в городе была не по карману девушке из не самой богатой семьи, и, чтобы обеспечить себя, Валя работала в кондитерском цехе. Помимо этого, она принимала участие в постановках университетского театра. После окончания учебы актриса поступила в труппу пермского ТЮЗа. На этой сцене были сыграны первые роли Валентины Мазуниной. Долгое время она была сосредоточена на театральной карьере и не планировала сниматься в кино, однако 2010 году из профессионального интереса прошла кастинг на роль в «Реальных пацанах». Сериал имел головокружительный успех, а героиня Мазуниной, Валя, стала одним из самых ярких образов и запомнилась зрителям. Чуть позже актриса получила приглашение в еще один проект – сериал «Горько!», где также имела успех. Последним сериалом Мазуниной является «Толя Робот».
Фильмография
Актриса
- 8.3
Обе Две2024, 96 мин
- 8.4
Василий2024, 107 мин
- 6.0
Операция «Холодно»2024, 86 мин
- 9.0
Огниво2024, 106 мин
- 9.2
Елки 112024, 92 мин
- 8.2
Булки2022, 98 минБесплатно
- 8.4
День слепого Валентина2022, 107 минБесплатно
- 4.9
Короче, я женюсь2022, 68 мин
- 8.8
Стендап под прикрытием2021, 101 минБесплатно
- 9.0
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!2018, 95 мин
- 8.6
Везучий случай2016, 89 мин
- 9.2
Самый лучший день2015, 102 минБесплатно
- 8.8
Нинкина любовь2015, 92 минБесплатно