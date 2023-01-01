Биография

Валентина Мазунина – актриса, кинорежиссер, постановщик, участница телевизионных проектов. Работала ведущей на телевидении. Родилась в небольшом городке Верещагино (Пермский край). После школы переехала в Пермь, где поступила в театральный. Жизнь в городе была не по карману девушке из не самой богатой семьи, и, чтобы обеспечить себя, Валя работала в кондитерском цехе. Помимо этого, она принимала участие в постановках университетского театра. После окончания учебы актриса поступила в труппу пермского ТЮЗа. На этой сцене были сыграны первые роли Валентины Мазуниной. Долгое время она была сосредоточена на театральной карьере и не планировала сниматься в кино, однако 2010 году из профессионального интереса прошла кастинг на роль в «Реальных пацанах». Сериал имел головокружительный успех, а героиня Мазуниной, Валя, стала одним из самых ярких образов и запомнилась зрителям. Чуть позже актриса получила приглашение в еще один проект – сериал «Горько!», где также имела успех. Последним сериалом Мазуниной является «Толя Робот».