Чтобы помочь семье выплатить ипотеку, предприимчивый школьник вместе с друзьями решает организовать закусочную на колесах. Семейная комедия «Драники» — фильм о находчивости юных предпринимателей.



12-летний Макс не в восторге от идеи провести зимние каникулы в деревне у дедушки — в городе ему нравится куда больше. Однако вскоре сельский быт становится не главной его проблемой: Макс узнает, что родители просрочили уже третий платеж по ипотеке, и теперь вся семья вполне может поселиться в деревне надолго. Однако парень не желает сдаваться, одалживает у деда машину и вместе с товарищами решает начать собственный бизнес — продажу аппетитных драников. Мешать ребятам будут недовольные родители, а также местная чиновница, которая мечтает запретить несовершеннолетним работать.



Получится ли у Макса сохранить любимую квартиру и стать успешным бизнесменом, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Драники» (2025) на Wink.

