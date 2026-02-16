Драники
Wink
Детям
Драники
9.32025, Драники
Комедия, Семейный84 мин6+
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Драники (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Чтобы помочь семье выплатить ипотеку, предприимчивый школьник вместе с друзьями решает организовать закусочную на колесах. Семейная комедия «Драники» — фильм о находчивости юных предпринимателей.

12-летний Макс не в восторге от идеи провести зимние каникулы в деревне у дедушки — в городе ему нравится куда больше. Однако вскоре сельский быт становится не главной его проблемой: Макс узнает, что родители просрочили уже третий платеж по ипотеке, и теперь вся семья вполне может поселиться в деревне надолго. Однако парень не желает сдаваться, одалживает у деда машину и вместе с товарищами решает начать собственный бизнес — продажу аппетитных драников. Мешать ребятам будут недовольные родители, а также местная чиновница, которая мечтает запретить несовершеннолетним работать.

Получится ли у Макса сохранить любимую квартиру и стать успешным бизнесменом, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Драники» (2025) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Драники»