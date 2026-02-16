Драники (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Чтобы помочь семье выплатить ипотеку, предприимчивый школьник вместе с друзьями решает организовать закусочную на колесах. Семейная комедия «Драники» — фильм о находчивости юных предпринимателей.
12-летний Макс не в восторге от идеи провести зимние каникулы в деревне у дедушки — в городе ему нравится куда больше. Однако вскоре сельский быт становится не главной его проблемой: Макс узнает, что родители просрочили уже третий платеж по ипотеке, и теперь вся семья вполне может поселиться в деревне надолго. Однако парень не желает сдаваться, одалживает у деда машину и вместе с товарищами решает начать собственный бизнес — продажу аппетитных драников. Мешать ребятам будут недовольные родители, а также местная чиновница, которая мечтает запретить несовершеннолетним работать.
Получится ли у Макса сохранить любимую квартиру и стать успешным бизнесменом, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Драники» (2025) на Wink.
Рейтинг
- ММРежиссёр
Максим
Максимов
- МЛАктёр
Мирон
Лебедев
- Актриса
Ева
Смирнова
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Актёр
Борис
Дергачев
- АПАктёр
Андрей
Пынзару
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- ИКАктриса
Ирина
Кобзева
- ГВАктёр
Георгий
Волчек
- ЯЛАктёр
Ян
Лукашевич
- ЯМАктриса
Янина
Малинчик
- СВАктёр
Сергей
Власов
- АЛСценарист
Андрей
Липов
- АБСценарист
Александр
Бережной
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- ММПродюсер
Максим
Максимов
- ОГПродюсер
Ольга
Галузинская
- ИКМонтажёр
Игорь
Кузавка
- ПСОператор
Павел
Скакун
- ВБКомпозитор
Виталий
Балдыч