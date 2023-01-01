Биография

Борис Дергачев — российский актер театра и кино, продюсер. Родился в Саратове 13 апреля 1991 года. Еще в детстве Борис ходил в музыкальную школу, пел в хоре. Позже участвовал в «Клубе веселых и находчивых», пробовал свои силы в стендапе. После получения аттестата поступил в Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова. Чуть позже Борис переехал в Москву и поступил в Российский институт театрального искусства. Во время учебы играл в спектаклях «Сонеты», «Ромео и Джульетта», «Женитьба», «Звезды на утреннем небе», «Кукушкины слезы». Сотрудничает с театрами «Электротеатр Станиславский», «Открытая сцена» и «Другой театр». Кинодебют Бориса Дергачева состоялся в 2010 году в ленте «По горячим следам». Снимался в таких проектах, как «Гуляй, Вася!», «Аритмия», «Короче», «Кухня. Война за отель», «Триада», «Семейка». Срежиссировал короткометражку «Однушка», где сыграл главную роль. Всего в фильмографии Дергачева около 30 работ.