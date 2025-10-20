Санкционер (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Василий Баранов, построивший бизнес за границей, попадает под иностранные санкции и в одночасье лишается всего. Новость застаёт его в родном Семиболотске, где он не был почти тридцать лет. Василий обращается за поддержкой к семье, но с ним никто не разговаривает. Подумав, что причина кроется в его внезапной бедности, бывший олигарх решает снова разбогатеть, чтобы вернуть уважение отца и бывшей невесты, а ныне жены мэра. Единственный союзник Баранова — местный таксист, жена которого по какой-то причине резко против общения мужа с экс-миллиардером.