Санкционер (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, Санкционер 1 сезон
Комедия16+

Контент станет доступным 20.10.2025

Василий Баранов, построивший бизнес за границей, попадает под иностранные санкции и в одночасье лишается всего. Новость застаёт его в родном Семиболотске, где он не был почти тридцать лет. Василий обращается за поддержкой к семье, но с ним никто не разговаривает. Подумав, что причина кроется в его внезапной бедности, бывший олигарх решает снова разбогатеть, чтобы вернуть уважение отца и бывшей невесты, а ныне жены мэра. Единственный союзник Баранова — местный таксист, жена которого по какой-то причине резко против общения мужа с экс-миллиардером.

Россия
Комедия

