Биография

Антон Федотов — режиссер и кинопродюсер, представитель нового поколения российского кинематографа. Родился в Москве 19 июля 1980 года. Будущий кинодеятель окончил факультет актерского мастерства Высшего театрального училища имени Щепкина. Работает в проектах кино и телевидения как режиссер и продюсер. Также известен в роли телеведущего молодежных и новостных программ. Работал на канале «Новый день», в израильской телекомпании «9 канал» с 2001 по 2006 год. С 2018 года является генеральным продюсером телеканала СТС. Кинокарьера Антона Федотова началась с шоу-сериала «Даешь молодежь». В качестве актера сыграл в сериале «Ивановы-Ивановы», который еще и режиссировал. Благодаря подбору актеров и режиссуре Федотова сериал «Кухня» обрел популярность у российского зрителя. Таким же успехом пользуется другая работа — сериал «Неформат». Всего на его счету — 24 кинопроекта, 10 режиссерских работ и одна съемка в качестве актера.