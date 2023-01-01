Антон Федотов
- Карьера
- Режиссёр, Продюсер
- Дата рождения
- 19 июля 1980 г. (44 года)
Биография
Антон Федотов — режиссер и кинопродюсер, представитель нового поколения российского кинематографа. Родился в Москве 19 июля 1980 года. Будущий кинодеятель окончил факультет актерского мастерства Высшего театрального училища имени Щепкина. Работает в проектах кино и телевидения как режиссер и продюсер. Также известен в роли телеведущего молодежных и новостных программ. Работал на канале «Новый день», в израильской телекомпании «9 канал» с 2001 по 2006 год. С 2018 года является генеральным продюсером телеканала СТС. Кинокарьера Антона Федотова началась с шоу-сериала «Даешь молодежь». В качестве актера сыграл в сериале «Ивановы-Ивановы», который еще и режиссировал. Благодаря подбору актеров и режиссуре Федотова сериал «Кухня» обрел популярность у российского зрителя. Таким же успехом пользуется другая работа — сериал «Неформат». Всего на его счету — 24 кинопроекта, 10 режиссерских работ и одна съемка в качестве актера.
Фильмография
Режиссёр
- 7.2Скоро
ВИА Васильки2025
- 9.7
Молодежка. Новая смена2024
- 8.0
Кто быстрее2024
- 8.1
Все ОК2024
- 9.0
Как Деревянко Ломоносова играл2024
- 9.2
Плакса. Фильм о фильме2024, 47 мин
- 9.1
Костя — Вера2024
- 9.2
Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения2023, 111 минБесплатно
- 9.3
Юность2023
- 9.3
Плакса2023
- 9.5
Большой побег2023
- 9.0
Галя, у нас отмена2023
- 9.3
Суперниндзя2023
- 8.6
Фактор страха2022
- 9.4
Тетя Марта2022
- 8.5
Стая2022Бесплатно
- 9.1
Маска. Танцы2022Бесплатно
- 8.9
Семейка2022
- 8.2
Купите это немедленно2021
- 9.1
Жена олигарха2021