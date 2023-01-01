Как Деревянко Ломоносова играл (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Павел Деревянко в роли самого себя пытается преодолеть творческий кризис на родине великого ученого. Веселая комедия от создателей «Родкома» и «Дылд».



Режиссер Клим Шипенко приступает к съемкам фильма о Михаиле Ломоносове, в котором главную роль исполняет Павел Деревянко. Но актер все никак не может вжиться в образ и решает отправиться в село Холмогоры за вдохновением. Там он находит приют в доме семейства Беловых, глава которого относится с недоверием к приезду городского гостя. Артист меняет их привычный образ жизни, а дочь Беловых Полина влюбляется в Деревянко. Тем временем местный депутат пытается использовать приезд кинозвезды в своих политических целях.



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