Как Деревянко Ломоносова играл (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 6
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 8
- 16+24 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 10
- 16+24 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 11
- 16+24 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 12
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Павел Деревянко в роли самого себя пытается преодолеть творческий кризис на родине великого ученого. Веселая комедия от создателей «Родкома» и «Дылд».
Режиссер Клим Шипенко приступает к съемкам фильма о Михаиле Ломоносове, в котором главную роль исполняет Павел Деревянко. Но актер все никак не может вжиться в образ и решает отправиться в село Холмогоры за вдохновением. Там он находит приют в доме семейства Беловых, глава которого относится с недоверием к приезду городского гостя. Артист меняет их привычный образ жизни, а дочь Беловых Полина влюбляется в Деревянко. Тем временем местный депутат пытается использовать приезд кинозвезды в своих политических целях.
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Информация
Рейтинг
- РКРежиссёр
Раиля
Каримова
- Актёр
Павел
Деревянко
- АБАктёр
Антон
Богданов
- Актриса
Варвара
Володина
- АВАктёр
Артем
Волобуев
- АБАктёр
Алексей
Батанин
- Актриса
Вероника
Тимофеева
- Актриса
Ольга
Кавалай-Аксенова
- Актёр
Клим
Шипенко
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- ЕЩСценарист
Екатерина
Щербатюк
- АЛСценарист
Александра
Лушина
- АБСценарист
Александр
Бережной
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Художник
Ренат
Гонибов
- ЕПХудожница
Елена
Петрунина
- СЦМонтажёр
Сергей
Цапенков
- АПОператор
Антон
Пай