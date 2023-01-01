Как Деревянко Ломоносова играл
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Как Деревянко Ломоносова играл
9.02024, Как Деревянко Ломоносова играл 1 сезон
Комедии16+
Знаменитый актер отправляется на родину великого ученого, чтобы вжиться в роль. Комедия от создателей сериала «Дылды»

Как Деревянко Ломоносова играл (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Павел Деревянко в роли самого себя пытается преодолеть творческий кризис на родине великого ученого. Веселая комедия от создателей «Родкома» и «Дылд».

Режиссер Клим Шипенко приступает к съемкам фильма о Михаиле Ломоносове, в котором главную роль исполняет Павел Деревянко. Но актер все никак не может вжиться в образ и решает отправиться в село Холмогоры за вдохновением. Там он находит приют в доме семейства Беловых, глава которого относится с недоверием к приезду городского гостя. Артист меняет их привычный образ жизни, а дочь Беловых Полина влюбляется в Деревянко. Тем временем местный депутат пытается использовать приезд кинозвезды в своих политических целях.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

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Актёры и съёмочная группа сериала «Как Деревянко Ломоносова играл»

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