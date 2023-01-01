Фёдор Бондарчук
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 9 мая 1967 г. (57 лет)
Биография
Федор Бондарчук — режиссер, актер и продюсер. Основатель и соучредитель компаний Art Pictures Studio и Art Pictures Vision, сооснователь школы кино и телевидения «Индустрия». Председатель совета директоров киностудии «Ленфильм». Родился в Москве 9 мая 1967 года. Один из самых востребованных актеров российского кино — на его счету более 80 ролей в таких проектах, как «Даун Хаус», «Два дня», «Призрак», «Спутник» и многие другие. Также известен как ведущий программы «Кино в деталях» на телеканале СТС. Неоднократно становился лауреатом премий ТЭФИ, «Ника», «Золотой орел», «Блокбастер». Режиссерские работы: «9 рота», «Обитаемый остров», «Обитаемый остров: Схватка», «Сталинград», «Притяжение», «Вторжение». Федор Бондарчук — режиссер-постановщик оригинального сериала more.tv «Псих». В декабре 2021 года назначен генеральным продюсером «НМГ Студии». Продюсер проектов more.tv «Чики», «The Телки», «Стая» и «Фишер».
Фильмография
Режиссёр
- 8.1
Чистые2024
- 8.4
Хит2024
- 9.3
Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте2024, 47 мин
- 9.2
Яга и книга заклинаний2023, 94 минБесплатно
- 9.2
Повелитель ветр�а2023, 99 минБесплатно
- 8.9
Балет2023
- 8.2
Учености плоды2021
- 8.7
Учености плоды2021, 160 мин
- 8.9
Филатов2020
- 6.4
Кино в деталях2019
- 8.0
Селфи2017, 109 минБесплатно
- 8.3
Про любовь. Только для взрослых2017, 104 минБесплатно
- 9.1
Спящие2017
- 9.0
Дед Мороз. Битва Магов2016, 111 минБесплатно
- 9.4
Призрак2015, 109 мин
- 9.0
Воин2015, 87 минБесплатно
- 9.0
Савва. Сердце воина2015, 87 минБесплатно
- 9.5
Молодежка2013
- 8.5
Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу2013, 99 минБесплатно
- 9.4
Три богатыря на дальних берегах2012, 68 мин
- 8.7
Челюскин. Первые2025
- 7.2Скоро
ВИА Васильки2025
- 7.2Скоро
Доктор Вера2025
- 7.4Скоро
Нам покер2025
- 8.7
Я знаю, кто тебя убил2024
- 9.7
Молодежка. Новая смена2024
- 9.0
Между нами химия2024
- 8.1
Чистые2024
- 8.4
Василий2024, 107 мин
- 9.0
Граница миров2024
- 9.5
Лед 32024, 134 мин
- 8.4
Хит2024
- 9.0
Как Деревянко Ломоносова играл2024
- 9.1
Цирк!2024
- 8.7
Дети перемен2024
- 8.6
Подростки в космосе2024
- 8.9
Неверные2024
- 9.3
Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте2024, 47 мин
- 9.2
Комбинация2024
- 9.2
Яга и книга заклинаний2023, 94 минБесплатно