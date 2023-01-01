Фёдор Бондарчук

Биография

Федор Бондарчук — режиссер, актер и продюсер. Основатель и соучредитель компаний Art Pictures Studio и Art Pictures Vision, сооснователь школы кино и телевидения «Индустрия». Председатель совета директоров киностудии «Ленфильм». Родился в Москве 9 мая 1967 года. Один из самых востребованных актеров российского кино — на его счету более 80 ролей в таких проектах, как «Даун Хаус», «Два дня», «Призрак», «Спутник» и многие другие. Также известен как ведущий программы «Кино в деталях» на телеканале СТС. Неоднократно становился лауреатом премий ТЭФИ, «Ника», «Золотой орел», «Блокбастер». Режиссерские работы: «9 рота», «Обитаемый остров», «Обитаемый остров: Схватка», «Сталинград», «Притяжение», «Вторжение». Федор Бондарчук — режиссер-постановщик оригинального сериала more.tv «Псих». В декабре 2021 года назначен генеральным продюсером «НМГ Студии». Продюсер проектов more.tv «Чики», «The Телки», «Стая» и «Фишер».