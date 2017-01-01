Притяжение (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Чертаново против пришельцев: фантастическая драма Федора Бондарчука о первом контакте с инопланетянами.



Жители юга Москвы завороженно наблюдают за редким астрономическим явлением — падением метеорита. Однако красота оказывается обманчивой: «метеоритом» оказывается космический корабль, стремительно приближающийся к Земле. Вскоре в Чертаново происходит катастрофа: рушатся дома, гибнут люди, а всему виной — НЛО. Юля Лебедева теряет близкую подругу и в отчаянном гневе убеждает своего парня и друзей пробраться к пришельцам. Но там они находят совсем не то, что ожидали... А тем временем отец Юли генерал Лебедев вынужден решать, как защитить людей от возможной инопланетной опасности. Чем грозит Земле появление гостей из космоса и какая раса окажется более человечной?



Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков и Александр Петров в отечественном космическом блокбастере — смотреть фильм «Притяжение» онлайн можно на портале Wink.



Притяжение смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.