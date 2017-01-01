Притяжение (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Чертаново против пришельцев: фантастическая драма Федора Бондарчука о первом контакте с инопланетянами.
Жители юга Москвы завороженно наблюдают за редким астрономическим явлением — падением метеорита. Однако красота оказывается обманчивой: «метеоритом» оказывается космический корабль, стремительно приближающийся к Земле. Вскоре в Чертаново происходит катастрофа: рушатся дома, гибнут люди, а всему виной — НЛО. Юля Лебедева теряет близкую подругу и в отчаянном гневе убеждает своего парня и друзей пробраться к пришельцам. Но там они находят совсем не то, что ожидали... А тем временем отец Юли генерал Лебедев вынужден решать, как защитить людей от возможной инопланетной опасности. Чем грозит Земле появление гостей из космоса и какая раса окажется более человечной?
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актёр
Евгений
Сангаджиев
- Актёр
Алексей
Маслодудов
- НКАктёр
Никита
Кукушкин
- Актёр
Евгений
Михеев
- АШАктёр
Антон
Шпиньков
- Актёр
Евгений
Коряковский
- Сценарист
Олег
Маловичко
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- ОЛСценарист
Ольга
Ларионова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- ВПХудожник
Вероника
Пономарева
- Монтажёр
Александр
Андрющенко
- МХОператор
Михаил
Хасая
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков