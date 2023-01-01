WinkМихаил Врубель
Михаил Врубель
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 1 декабря 1981 г. (43 года)
Биография
Михаил Врубель — российский продюсер и сценарист. Родился в Москве 1 декабря 1981 года. Образование получил в Университете истории культур. Карьеру в кино начал в 2009 году, став креативным продюсером фантастического боевика Тимура Бекмамбетова «Черная молния». Является совладельцем платформы «Среда обучения», специализирующейся на дистанционном образовании. Сегодня Михаил Врубель — генеральный директор, продюсер, основатель компании «Водород» и преподаватель школы кино и телевидения «Индустрия». За его плечами работы над такими фильмами, как «Выкрутасы», «Призрак», «Джунгли», «Лед», «Лед 2», «Спутник», «Напарник». Также был генеральным продюсером сериала «Чики» из линейки more originals.
Фильмография
Продюсер
- 9.0
Между нами химия2024
- 8.4
Василий2024, 107 мин
- 9.5
Лед 32024, 134 мин
- 9.2
Повелитель ветра2023, 99 минБесплатно
- 8.5
Совершенно летние2021
- 8.1
Рашн Юг2021, 115 мин
- 8.8
Чики2020
- 9.6
Лед 22020, 125 мин
- 9.6
Лед2018, 112 мин
- 9.0
Притяжение2017, 127 минБесплатно
- 9.1
Напарник2017, 88 мин
- 9.4
Призрак2015, 109 мин
- 8.7
Джунгли2012, 80 мин
- 9.2
Черная молния2009, 101 мин