Биография

Михаил Врубель — российский продюсер и сценарист. Родился в Москве 1 декабря 1981 года. Образование получил в Университете истории культур. Карьеру в кино начал в 2009 году, став креативным продюсером фантастического боевика Тимура Бекмамбетова «Черная молния». Является совладельцем платформы «Среда обучения», специализирующейся на дистанционном образовании. Сегодня Михаил Врубель — генеральный директор, продюсер, основатель компании «Водород» и преподаватель школы кино и телевидения «Индустрия». За его плечами работы над такими фильмами, как «Выкрутасы», «Призрак», «Джунгли», «Лед», «Лед 2», «Спутник», «Напарник». Также был генеральным продюсером сериала «Чики» из линейки more originals.