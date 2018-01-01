Фильм Буратино

О фильме
Однажды к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного — сына. Желание уже почти исполнилось, но полено оживает, из него появляется умный, веселый и деревянный мальчик. Папа Карло очень любит сына, но Буратино постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе: он хороший и настоящий сын.
Буратино покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- ИВРежиссёр
Игорь
Волошин
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- Актриса
Анастасия
Талызина
- СБАктёр
Степан
Белозеров
- Актриса
Светлана
Немоляева
- АБСценарист
Аксинья
Борисова
- АТСценарист
Алина
Тяжлова
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- Продюсер
Михаил
Врубель
- ДБПродюсер
Денис
Баглай
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ИБХудожница
Ирина
Белова
- ВОХудожник
Владислав
Огай
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников