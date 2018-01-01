Фильм Буратино

Буратино
2026, Буратино
Семейный6+
Однажды к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного — сына. Желание уже почти исполнилось, но полено оживает, из него появляется умный, веселый и деревянный мальчик. Папа Карло очень любит сына, но Буратино постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе: он хороший и настоящий сын.

Россия
Семейный
Full HD

