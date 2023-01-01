Биография

Виталия Корниенко — актриса кино и телевидения. Родилась в Москве 18 мая 2010 года. Сниматься в кино начала параллельно со своей сестрой Вероникой. Первую роль получила в два года в рекламном ролике. Играет на укулеле, изучает английский и испанский языки. Активно пробует свои силы в дубляж — голосом актрисы говорят персонажи фильмов «Холодное сердце 2», «Джокер», «Каратель», «Никто». Сегодня фильмография Виталии Корниенко насчитывает более 150 работ. Ее можно увидеть в таких картинах, как «Ника», «Виктория», «Чернобыль», «Пищеблок», «Мажор», «Лед 2», «Спутник», «Погнали». В 2022 году на экраны вышел сериал о приключениях юной авантюристки «Тетя Марта», где актриса исполнила главную роль.