WinkВиталия Корниенко
Виталия Корниенко
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 18 мая 2010 г. (14 лет)
Биография
Виталия Корниенко — актриса кино и телевидения. Родилась в Москве 18 мая 2010 года. Сниматься в кино начала параллельно со своей сестрой Вероникой. Первую роль получила в два года в рекламном ролике. Играет на укулеле, изучает английский и испанский языки. Активно пробует свои силы в дубляж — голосом актрисы говорят персонажи фильмов «Холодное сердце 2», «Джокер», «Каратель», «Никто». Сегодня фильмография Виталии Корниенко насчитывает более 150 работ. Ее можно увидеть в таких картинах, как «Ника», «Виктория», «Чернобыль», «Пищеблок», «Мажор», «Лед 2», «Спутник», «Погнали». В 2022 году на экраны вышел сериал о приключениях юной авантюристки «Тетя Марта», где актриса исполнила главную роль.
Фильмография
Актриса
- 8.5
Папу маме заверни2024, 106 мин
- 9.5
Лед 32024, 134 мин
- 8.7
Одна дома: Великолепная пятерка2024, 81 мин
- 9.5
Папины дочки. Новогодние2023, 85 минБесплатно
- 9.0
Одна дома2023, 88 минБесплатно
- 9.4
Папины дочки. Новые2023
- 8.8
Чернобыль (2022)2022
- 9.4
Тетя Марта2022
- 8.9
Виктория2020, 88 мин
- 9.6
Лед 22020, 125 мин
- 8.9
Погнали! (2020)2020
- 6.4
Кино в деталях2019
- 9.1
Лучше, чем люди2018
- 7.2
Маршрут построен2016, 81 минБесплатно
- 8.4
Осколки хрустальной туфельки2015, 92 минБесплатно
- 9.1
Сломанные судьбы2013Бесплатно
- 8.7
Пятый этаж без лифта2013
Актриса дубляжа
- 8.9
Пушистая фортуна2023, 81 мин
- 6.8
Иллюзия свободы2022, 86 мин
- 7.7
Дурной глаз2022, 93 минБесплатно
- 7.5
Командный пункт2022, 100 мин
- 8.9
Приключения Тедди2022, 75 мин
- 7.4
Стражи времени2022, 95 мин
- 6.1
Смертельная ловушка2022, 101 мин
- 9.2
Мой волк2021, 83 мин
- 6.9
Проклятье Эбигейл2021, 88 мин
- 8.8
Нелли Рапп: Как поймать монстра2020, 88 мин
- 8.1
Незваный гость2020, 98 минБесплатно
- 8.7
Рождество на льду2020, 83 мин
- 8.2
Вкус жизни2020, 98 мин
- 6.6
Прятки2019, 80 мин
- 8.5
Каратель2018, 103 мин
- 8.8
Лохматый детектив2018, 82 минБесплатно
- 8.3
Необъяснимое2017, 101 минБесплатно
- 6.4
Франкенштейн2015, 85 минБесплатно
- 9.0
Инфинити Надо2012