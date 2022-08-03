Проклятье Эбигейл
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Проклятье Эбигейл
7.02021, The Power
Ужасы88 мин18+

Проклятье Эбигейл (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Страх и трепет молодой медсестры, чья первая ночная смена совпала с повсеместным отключением электричества, – в атмосферном ретро-хорроре из Великобритании. Лондон, январь 1974 года. Шахтeры бастуют, поэтому по ночам вся страна остается без электричества. В одну из таких ночей начинающая медсестра Вэл выходит на дежурство в большую городскую больницу и сталкивается с обитающей там тeмной сущностью.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятье Эбигейл»