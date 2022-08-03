Страх и трепет молодой медсестры, чья первая ночная смена совпала с повсеместным отключением электричества, – в атмосферном ретро-хорроре из Великобритании. Лондон, январь 1974 года. Шахтeры бастуют, поэтому по ночам вся страна остается без электричества. В одну из таких ночей начинающая медсестра Вэл выходит на дежурство в большую городскую больницу и сталкивается с обитающей там тeмной сущностью.

