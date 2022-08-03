Проклятье Эбигейл (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Страх и трепет молодой медсестры, чья первая ночная смена совпала с повсеместным отключением электричества, – в атмосферном ретро-хорроре из Великобритании. Лондон, январь 1974 года. Шахтeры бастуют, поэтому по ночам вся страна остается без электричества. В одну из таких ночей начинающая медсестра Вэл выходит на дежурство в большую городскую больницу и сталкивается с обитающей там тeмной сущностью.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- РУАктриса
Роуз
Уильямс
- ШРАктриса
Шакира
Рахман
- ЭРАктриса
Эмма
Ригби
- ТБАктёр
Тео
Барклем-Биггз
- ГИАктриса
Гбемисола
Икумело
- ДХАктриса
Дайвин
Хенри
- ЧКАктёр
Чарли
Каррик
- КРАктриса
Клара
Рид
- МСАктёр
Марк
Смит
- МЧАктриса
Марли
Чишэм
- Продюсер
Лиззи
Франке
- ФХПродюсер
Фил
Хант
- РГАктриса дубляжа
Рина
Гришина
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ТБМонтажёр
Томми
Боулдинг
- РЛМонтажёр
Ребекка
Ллойд
- МДКомпозитор
Макс
Де Варденер