Стражи времени (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Волшебное приключение в стиле «Хроник Нарнии» о четырех девочках, которым суждено спасти параллельный мир. Сибил, ее младшая сестра Алекс и их кузины Зои и Тео приезжают в особняк своего прадеда. Там они находят магическую книгу, открывающую портал в волшебный лес Кеохерус. Попав туда, девочки оказываются в ловушке, и теперь им нужно найти таинственные храмы и решить их загадки, чтобы собрать загадочные кристаллы, способные управлять временем. Вскоре Алекс оказывается отрезана от группы, а остальные отправляются на ее поиски, по пути обнаруживая в себе необычные способности.

