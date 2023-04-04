Стражи времени (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Волшебное приключение в стиле «Хроник Нарнии» о четырех девочках, которым суждено спасти параллельный мир. Сибил, ее младшая сестра Алекс и их кузины Зои и Тео приезжают в особняк своего прадеда. Там они находят магическую книгу, открывающую портал в волшебный лес Кеохерус. Попав туда, девочки оказываются в ловушке, и теперь им нужно найти таинственные храмы и решить их загадки, чтобы собрать загадочные кристаллы, способные управлять временем. Вскоре Алекс оказывается отрезана от группы, а остальные отправляются на ее поиски, по пути обнаруживая в себе необычные способности.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
3.6 IMDb
