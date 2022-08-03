Наследник бизнес-империи Ноа живeт свою лучшую жизнь. Фешенебельная квартира на Манхэттене, любимые жена и двое детей, доходное дело. Однако бизнесмен чувствует смутную тревогу из-за старшего брата Джейкоба, с которым давно утерял связь. Он находит адрес дома, в котором родственник проживал до своего исчезновения, и оказывается в трущобах Нью-Йорка, где люди вздрагивают даже от упоминания имени Джейкоба. Что же натворил брат Ноа и куда поиски ответов заведут его самого?

