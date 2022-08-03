Прятки
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Прятки
6.62019, Hide and Seek
Триллер, Криминал80 мин18+

Прятки (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Наследник бизнес-империи Ноа живeт свою лучшую жизнь. Фешенебельная квартира на Манхэттене, любимые жена и двое детей, доходное дело. Однако бизнесмен чувствует смутную тревогу из-за старшего брата Джейкоба, с которым давно утерял связь. Он находит адрес дома, в котором родственник проживал до своего исчезновения, и оказывается в трущобах Нью-Йорка, где люди вздрагивают даже от упоминания имени Джейкоба. Что же натворил брат Ноа и куда поиски ответов заведут его самого?

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прятки»