Прятки (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Наследник бизнес-империи Ноа живeт свою лучшую жизнь. Фешенебельная квартира на Манхэттене, любимые жена и двое детей, доходное дело. Однако бизнесмен чувствует смутную тревогу из-за старшего брата Джейкоба, с которым давно утерял связь. Он находит адрес дома, в котором родственник проживал до своего исчезновения, и оказывается в трущобах Нью-Йорка, где люди вздрагивают даже от упоминания имени Джейкоба. Что же натворил брат Ноа и куда поиски ответов заведут его самого?
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Джоэль
Мур
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- АРАктриса
Алехандра
Ривера Флавиа
- СДАктриса
Сью
Джин Ким
- АЛАктриса
Аврил
Лена Вэй
- ДБАктриса
Джасинда
Бэрретт
- ЭГАктёр
Эли
Голден
- КМАктриса
Куинн
Маккоулган
- БРАктриса
Барбара
Розенблат
- Актёр
Джо
Пантольяно
- ЗСАктёр
Зелл
Стил Морроу
- ДМСценарист
Джоэль
Мур
- ХДСценарист
Хо
Джон
- ДБПродюсер
Деклан
Болдуин
- ЧТПродюсер
Чон
Тхэ-сон
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДЭМонтажёр
Джош
Этье
- МТМонтажёр
Майкл
Тейлор
- РСОператор
Райан
Самул