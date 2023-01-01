WinkАнтон Эльдаров
Антон Эльдаров
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 28 июля 1980 г. (44 года)
Биография
Антон Эльдаров — российский актер кино и дубляжа. Родился в Москве 28 июля 1980 года. Кинодеятель обучался в музыкальной школе и закончил класс скрипки. В 2001 году он окончил мастерскую Тараторкина во ВГИКе, а после работал в театрах имени Гоголя и Станиславского. Актерская карьера Антона Эльдарова началась с сериалов «Солдаты» и «Боец». В большинстве своем кинодеятель известен как актер дубляжа. Голосом Эльдарова на экране разговаривают Джейсон Сигел, Пол Дано, Луи Гаррель, Пол Радд и другие.
Фильмография
Актёр
- 8.3
Материнский инстинкт2024, 90 мин
- 8.7
Территория зла2024, 113 мин
- 9.2
Пушистый вояж2024, 83 минБесплатно
- 7.5
Королевство зверей2023, 122 мин
- 7.9
Кибератака2023, 105 мин
- 8.2
Стальная хватка2023, 126 минБесплатно
- 7.7
Подрывник2023, 89 мин
- 9.0
Большое маленькое приключение2023, 83 минБесплатно
- 6.6
Шопоголики2023, 114 минБесплатно
- 7.3
Год отпуска2023, 96 минБесплатно
- 6.6
Нандор Фодор и говорящий мангуст2023, 92 минБесплатно
- 6.4
Горячий отпуск2022, 100 минБесплатно
- 8.6
Бандит2022, 120 мин
- 8.0
При чем тут любовь?2022, 104 мин
- 7.1
Квартира 4042022, 89 минБесплатно
- 9.0
Битва на озере 22022, 143 минБесплатно
- 7.5
Белый слон2022, 88 мин
- 8.9
Под прикрытием2022
- 7.5
Пришелец из будущего2022, 97 мин
- 9.0
Крутые яйца: Миссия «Пингвин»2022, 90 мин