Биография

Антон Эльдаров — российский актер кино и дубляжа. Родился в Москве 28 июля 1980 года. Кинодеятель обучался в музыкальной школе и закончил класс скрипки. В 2001 году он окончил мастерскую Тараторкина во ВГИКе, а после работал в театрах имени Гоголя и Станиславского. Актерская карьера Антона Эльдарова началась с сериалов «Солдаты» и «Боец». В большинстве своем кинодеятель известен как актер дубляжа. Голосом Эльдарова на экране разговаривают Джейсон Сигел, Пол Дано, Луи Гаррель, Пол Радд и другие.