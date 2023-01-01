Лекс и Плу. Космические Таксисты
Wink
Детям
Лекс и Плу. Космические Таксисты

Лекс и Плу. Космические Таксисты (мультсериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.92019, Лекс и Плу. Космические Таксисты 2 сезона
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Отвозя группу пингвинов на отдых, друзья Лекс и Плу даже не подозревали, что им придется склеивать тройным скотчем планету Двойного Сияния.

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8.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Лекс и Плу. Космические Таксисты»

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