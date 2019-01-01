Лекс и Плу. Космические Таксисты (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
8.92019, Лекс и Плу. Космические Таксисты. Сезон 1. Серия 12
Мультсериалы6+
- 6+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 6+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 6+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 6+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 6+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 6+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 6+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
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Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 6+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
О сериале
Лис Лекс и его друг, енот Плу живут на окраине Вселенной и работают космическими таксистами. Все свои поездки они совершают на машине-такси, которую собрали сами. Автомобиль их не подводит, как и верные товарищи: лисичка Триша, голубоногая олуша Грэг и грибочек Криспи.
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ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
- АМРежиссёр
Алексей
Минченок
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- Актриса
Лина
Иванова
- Актёр
Иван
Калинин
- АБАктёр
Андрей
Бархударов
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- ВСАктриса
Вероника
Саркисова
- ДЭАктёр
Даниил
Эльдаров
- Актёр
Антон
Эльдаров
- АКАктёр
Антон
Колесников
- ПМСценарист
Полина
Минченок
- СЛСценарист
Сергей
Лахтин
- ЕССценарист
Елизавета
Симбирская
- ЛУСценарист
Лидия
Утемова
- Продюсер
Ар�тем
Васильев
- ККПродюсер
Карина
Кабанова
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АМХудожник
Алексей
Минченок
- ЕСХудожник
Евгений
Смолкин
- АБКомпозитор
Антон
Булле