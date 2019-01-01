Лекс и Плу. Космические Таксисты. Сезон 1. Серия 12
Wink
Детям
Лекс и Плу. Космические Таксисты
1-й сезон
12-я серия

Лекс и Плу. Космические Таксисты (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.92019, Лекс и Плу. Космические Таксисты. Сезон 1. Серия 12
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Лис Лекс и его друг, енот Плу живут на окраине Вселенной и работают космическими таксистами. Все свои поездки они совершают на машине-такси, которую собрали сами. Автомобиль их не подводит, как и верные товарищи: лисичка Триша, голубоногая олуша Грэг и грибочек Криспи.

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Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Лекс и Плу. Космические Таксисты»