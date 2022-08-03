Пушистое такси с непоседливым лисом и рассудительным енотом выезжает на заказы по всей Вселенной! Красочное приключение «Лекс и Плу: Космические таксисты» — мультсериал о друзьях, которые невольно приходят на помощь целым планетам.



Где-то на просторах Вселеной, на астероиде, летающем вокруг большой красной планеты, расположена компания «Пушное такси». Заказы здесь принимает лиса по имени Триша, а на машине разъезжают енот-механик Плу и энергичный лис Лекс. Они берутся за любую работу — отвозят на отдых пингвинов, подбрасывают экстремалов на необитаемую планету или доставляют соус для наггетсов на ярмарку. В дороге друзей поджидают приключения, которые требуют от них совместной работы.



Присоединиться к захватывающему заезду по Вселенной позволит мультсериал «Лекс и Плу: Космические таксисты» (2019), доступный к просмотру на Wink.

