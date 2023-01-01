Биография

Прохор Чеховской – российский актер кино и театра. Родился в Москве 28 ноября 1983 года, фамилия при рождении – Быков. Известен не только своими ролями на сцене и на экране, но и дубляжом и озвучиванием иностранных фильмов. Вырос в творческой семье, оба родителя – актеры театра. В качестве псевдонима взял фамилию бабушки. В школьные годы будущий актер занимался музыкой, научился играть на нескольких музыкальных инструментах. Окончил ГИТИС, после выпуска был принят на работу в театральную труппу РАМТ. Первый сериал с Прохором Чеховским, «Сибирочка», вышел на экраны в 2003 году. Еще раньше началась карьера Чеховского в дубляже фильмов и игр. Актер женат на певице Марии Ковальчак, у пары есть сын Харитон. Голосом Прохора Чеховского говорят многие персонажи известных фильмов, мультфильмов и сериалов. Озвучил для российской аудитории Марти Макфлая из легендарной трилогии «Назад в будущее», Шелдона Купера из «Теории большого взрыва», Фродо Бэггинса из «Хоббит. Нежданное путешествие», Лютика из серила «Ведьмак» и множество других ролей. Всего в послужном списке актера несколько сотен работ по дубляжу. Также продолжает играть в театре и сниматься, наиболее известен широкой аудитории Прохор Чеховской по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Не родись красивой», «Универ». В свободное время занимается фехтованием.