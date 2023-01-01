Прохор Чеховской
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 28 ноября 1983 г. (41 год)
Биография
Прохор Чеховской – российский актер кино и театра. Родился в Москве 28 ноября 1983 года, фамилия при рождении – Быков. Известен не только своими ролями на сцене и на экране, но и дубляжом и озвучиванием иностранных фильмов. Вырос в творческой семье, оба родителя – актеры театра. В качестве псевдонима взял фамилию бабушки. В школьные годы будущий актер занимался музыкой, научился играть на нескольких музыкальных инструментах. Окончил ГИТИС, после выпуска был принят на работу в театральную труппу РАМТ. Первый сериал с Прохором Чеховским, «Сибирочка», вышел на экраны в 2003 году. Еще раньше началась карьера Чеховского в дубляже фильмов и игр. Актер женат на певице Марии Ковальчак, у пары есть сын Харитон. Голосом Прохора Чеховского говорят многие персонажи известных фильмов, мультфильмов и сериалов. Озвучил для российской аудитории Марти Макфлая из легендарной трилогии «Назад в будущее», Шелдона Купера из «Теории большого взрыва», Фродо Бэггинса из «Хоббит. Нежданное путешествие», Лютика из серила «Ведьмак» и множество других ролей. Всего в послужном списке актера несколько сотен работ по дубляжу. Также продолжает играть в театре и сниматься, наиболее известен широкой аудитории Прохор Чеховской по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Не родись красивой», «Универ». В свободное время занимается фехтованием.
Фильмография
Актёр
- 9.3
Маша и Медведь в кино: Парк чудес2024, 23 мин
- 8.9
Чик-Чирикино2023
- 8.5
Улетная доставка!2022Бесплатно
- 8.7
Команда МАТЧ2022
- 9.2
Забытое чудо2022, 86 мин
- 8.7
Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада2020, 12 мин
- 8.9
Лекс и Плу. Космические Таксисты2019Бесплатно
- 8.5
Снежная Королева: Хранители Чудес2019
- 8.8
Сказочный патруль. Хроники чудес2019
- 9.1
Фиксики: Большой секрет2017, 74 мин
- 9.1
Маша и Медведь2009
- 9.0
Плачущий призрак на пенсии2024
- 7.0
Парень с того света2022, 86 мин
- 8.9
Вокруг света за 80 дней2021, 79 мин
- 8.8
Три мушкетера2021, 84 мин
- 7.3
Пуффины непобедимые2021Бесплатно
- 9.2
Повелитель драконов2020, 87 мин
- 9.0
Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ2019, 76 минБесплатно
- 9.0
Эспен в поисках Золотого замка2019, 97 мин
- 9.5
В метре друг от друга2019, 111 мин
- 7.2
Первая любовь2019, 103 минБесплатно
- 9.1
Надо мною солнце не садится2019, 108 минБесплатно
- 8.6
Танцуй сердцем2019, 103 мин
- 7.1
Мультивселенная2018, 86 минБесплатно
- 7.5
Ангел2018, 109 минБесплатно
- 8.0
Помешанный �на времени2018, 100 минБесплатно
- 8.8
Статус: Обновлен2018, 101 мин
- 7.8
День выборов по-французски2018, 88 мин
- 7.9
Операция «Колибри»2018, 106 мин
- 8.7
Холостяки2017, 95 минБесплатно
- 9.2
Выстрел в пустоту2017, 115 минБесплатно