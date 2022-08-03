9.02017, Pororo, Dinosaur Island Adventure
Мультфильм, Фантастика75 мин0+
Пингвиненок Пороро. Мир динозавров (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Пороро и его друзья-зверята живут в заснеженной глухой деревушке, о которой никто и не слышал, но с ними все равно постоянно происходят удивительные, а порой и невероятные вещи. Какие бы сложности и опасные приключения ни поджидали Пороро, ему на помощь всегда приходят его товарищи: лисенок Эдди, динозаврик Кронг, медвежонок Поби, бобренок Лупи. Здесь все просто - можно преодолеть любые преграды, особенно когда рядом твои верные друзья.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
КачествоFull HD, SD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- КХРежиссёр
Ким
Хён-хо
- ЮДРежиссёр
Юн
Джэ-ван
- ЛСАктриса
Ли
Сон
- ЛМАктриса
Ли
Ми-джа
- ХСАктриса
Хам
Су-джон
- ХСАктриса
Хон
Со-ён
- ЧМАктриса
Чон
Ми-сук
- КСАктриса
Ким
Со-ён
- КХАктёр
Ким
Хван-джин
- ОСАктёр
Ом
Сан-хён
- КХПродюсер
Ким
Хён-хо
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова