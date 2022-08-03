Пингвиненок Пороро. Мир динозавров
Wink
Детям
Пингвиненок Пороро. Мир динозавров
9.02017, Pororo, Dinosaur Island Adventure
Мультфильм, Фантастика75 мин0+

Пингвиненок Пороро. Мир динозавров (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Пороро и его друзья-зверята живут в заснеженной глухой деревушке, о которой никто и не слышал, но с ними все равно постоянно происходят удивительные, а порой и невероятные вещи. Какие бы сложности и опасные приключения ни поджидали Пороро, ему на помощь всегда приходят его товарищи: лисенок Эдди, динозаврик Кронг, медвежонок Поби, бобренок Лупи. Здесь все просто - можно преодолеть любые преграды, особенно когда рядом твои верные друзья.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
Качество
Full HD, SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пингвиненок Пороро. Мир динозавров»