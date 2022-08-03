Пингвиненок Пороро. Мир динозавров (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Пороро и его друзья-зверята живут в заснеженной глухой деревушке, о которой никто и не слышал, но с ними все равно постоянно происходят удивительные, а порой и невероятные вещи. Какие бы сложности и опасные приключения ни поджидали Пороро, ему на помощь всегда приходят его товарищи: лисенок Эдди, динозаврик Кронг, медвежонок Поби, бобренок Лупи. Здесь все просто - можно преодолеть любые преграды, особенно когда рядом твои верные друзья.

