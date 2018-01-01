Биография

Даниил Эльдаров – актер, артист дубляжа и озвучивания. Родился в 1981 году. Происходит из актерской семьи. Сценой увлекся в детстве. Занятия в самодеятельном коллективе помогли поступить в театральный вуз на актерскую специальность. Получив диплом, служил в репертуарных театрах, работал в антрепризе, сочинял сценарии для рекламного видео, вел телепередачу, снимался в кино. В студию звукозаписи попал по просьбе заболевшего коллеги. Первая «голосовая» роль Эльдарову запомнилась: работать ему пришлось вместе с признанными мастерами дубляжа. Понравился и он... Некоторое время артист совмещал службу в театре с работой в студии, но концу 2009 года принял решение в пользу озвучивания. С тех пор прошло не так много времени, однако фильмография актера выросла стократно. Не менее семисот работ выполнил теперь уже признанный мастер дубляжа и озвучки за истекшие годы. С недавних пор он выступает в роли режиссера озвучивания. Звучит голос Эльдарова в фильмах самых разных жанров. Время от времени он принимает предложения о съемках. Больше всего артисту нравится озвучивать мультфильмы. В его активе имеется и персонаж популярной компьютерной игры Metro Exodus.