Даниил Эльдаров
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 23 октября 1981 г. (43 года)
Биография
Даниил Эльдаров – актер, артист дубляжа и озвучивания. Родился в 1981 году. Происходит из актерской семьи. Сценой увлекся в детстве. Занятия в самодеятельном коллективе помогли поступить в театральный вуз на актерскую специальность. Получив диплом, служил в репертуарных театрах, работал в антрепризе, сочинял сценарии для рекламного видео, вел телепередачу, снимался в кино. В студию звукозаписи попал по просьбе заболевшего коллеги. Первая «голосовая» роль Эльдарову запомнилась: работать ему пришлось вместе с признанными мастерами дубляжа. Понравился и он... Некоторое время артист совмещал службу в театре с работой в студии, но концу 2009 года принял решение в пользу озвучивания. С тех пор прошло не так много времени, однако фильмография актера выросла стократно. Не менее семисот работ выполнил теперь уже признанный мастер дубляжа и озвучки за истекшие годы. С недавних пор он выступает в роли режиссера озвучивания. Звучит голос Эльдарова в фильмах самых разных жанров. Время от времени он принимает предложения о съемках. Больше всего артисту нравится озвучивать мультфильмы. В его активе имеется и персонаж популярной компьютерной игры Metro Exodus.
Фильмография
Актёр
- 9.1
Геройчики. Незваный гость2025, 62 мин
- 9.2
Маша и Медведь в кино: Парк чудес2024, 23 мин
- 8.8
Чик-Чирикино2023
- 8.4
Тикабо2023
- 9.0
Геройчики2022
- 8.9
Лекс и Плу. Космические Таксисты2019Бесплатно
- 8.8
Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь2018
- 9.3
Волки и Овцы: Ход Свиньей2018, 71 мин
- 8.7
Капитан Кракен и его команда2017
- 8.5
Четверо в кубе2017Бесплатно
- 8.7
С.О.Б.Е.З.2017Бесплатно
- 9.0
Сказочный патруль2016Бесплатно
- 8.9
Лео и Тиг2016Бесплатно
- 7.4
Последняя сделка2023, 85 минБесплатно
- 7.1
Обитель лжи2023, 82 минБесплатно
- 8.3
Наемный убийца2023, 96 мин
- 5.7
Алиса в стране кошмаров2023, 73 минБесплатно
- 9.0
Хвостатые пришельцы2023, 88 мин
- 8.8
Хитмен. Последнее дело2023, 109 минБесплатно
- 8.5
Страшилка и тайна города света2023, 86 минБесплатно
- 8.1
Шрапнель2023, 85 минБесплатно
- 8.3
Улетные каникулы2023, 95 минБесплатно
- 6.3
Предчувствие2023, 140 мин
- 8.2
Стальная хватка2023, 126 минБесплатно
- 8.7
Короче, план такой2023
- 9.0
Битва на озере 22022, 143 минБесплатно
- 7.1
Парень с того света2022, 86 мин
- 7.7
Кто пригласил Чарли?2022, 94 минБесплатно
- 9.0
Ти-Рекс. Король динозавров2022, 80 мин
- 8.4
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде2022, 100 мин
- 7.1
Мертвая зона2022, 82 минБесплатно
- 8.3
Золотой час2022
- 8.3
Война под землей2021, 92 минБесплатно