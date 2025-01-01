Геройчики. Незваный гость (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мультфильм «Геройчики. Незваный гость» 2025 года — полнометражный дебют от студии «Паровоз» и продолжение популярного сериала«Геройчики» о приключениях игрушек.



В центре внимания хорошо знакомые «Геройчики» из одноименного сериала — мальчик Рома и его команда игрушечных друзей, среди которых ящерица-ниндзя О-Раш, яркая и дерзкая куколка Пинки, цыпленок Ко-ко и другие колоритные персонажи. В этот раз Рома готовит свой звездолет из конструктора к школьному конкурсу, но внезапно об этом узнают космические пираты и собираются угнать Ромино изобретение. Игрушечные защитники с Ромой по главе отправляются в запутанное приключение, чтобы спасти звездолет и доказать, что дружба и отвага побеждают любые угрозы. История учит смелости, взаимопомощи и умению прощать ошибки даже тому, кто сначала кажется незваным гостем. Но сможет ли мальчик победить в школьном конкурсе?



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