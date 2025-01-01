Контент станет доступным 11.07.2025
Геройчики. Незваный гость (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Мультфильм «Геройчики. Незваный гость» 2025 года — полнометражный дебют от студии «Паровоз» и продолжение популярного сериала«Геройчики» о приключениях игрушек.
В центре внимания хорошо знакомые «Геройчики» из одноименного сериала — мальчик Рома и его команда игрушечных друзей, среди которых ящерица-ниндзя О-Раш, яркая и дерзкая куколка Пинки, цыпленок Ко-ко и другие колоритные персонажи. В этот раз Рома готовит свой звездолет из конструктора к школьному конкурсу, но внезапно об этом узнают космические пираты и собираются угнать Ромино изобретение. Игрушечные защитники с Ромой по главе отправляются в запутанное приключение, чтобы спасти звездолет и доказать, что дружба и отвага побеждают любые угрозы. История учит смелости, взаимопомощи и умению прощать ошибки даже тому, кто сначала кажется незваным гостем. Но сможет ли мальчик победить в школьном конкурсе?
Чем же обернется эта история для Ромы и его команды? Смотрите на Wink «Геройчики. Незваный гость» — мультфильм 2025 года, который идеален для семейного просмотра.
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СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Александр
Люткевич
- АЗАктёр
Александр
Запорожец
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- ДЭАктёр
Даниил
Эльдаров
- АСАктёр
Александр
Скиданов
- АМАктриса
Анна
Мосолова
- ЕФАктриса
Ева
Финкельштейн
- АСАктриса
Алёна
Созинова
- АЗАктёр
Артем
Затиев
- ЕГСценарист
Евгений
Головин
- МПСценарист
Мария
Парфёнова
- ОВСценарист
Олег
Веселов
- ЕГПродюсер
Евгений
Головин
- АСПродюсер
Александр
Саблуков
- АСПродюсер
Антон
Сметанкин
- ТЦПродюсер
Татьяна
Цыварева
- ДРХудожница
Дарья
Романова
- ЕДХудожница
Елена
Данилина
- НШХудожница
Наталья
Шишкова
- ЕЖХудожница
Екатерина
Живайкина
- ДСКомпозитор
Дария
Ставрович
- АБКомпозитор
Александр
Биллион
- СБКомпозитор
Сергей
Боголюбский