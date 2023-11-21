Страшилка и тайна города света (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
8.52023, Scarygirl
Мультфильм, Семейный86 мин6+
Маленькая изобретательница отправляется на поиски похищенного отца в загадочный город. Анимационное приключение в духе Тима Бёртона

О фильме

Австралийский мультфильм о девочке-осьминоге, которая спасает отца и узнает, кто она на самом деле.

Арки живет на удивительно красивом полуострове вместе с отцом — большим осьминогом, обладающим целительными способностями. Он пытается научить дочь, как пользоваться ее врожденными талантами, чтобы защищать их дом. Арки это дается плохо, и она предпочитает строить различные приспособления, которые помогают отцу в его работе. Тот, хотя и опасается технологий, поддерживает ее интересы. Тем временем в далеком Городе света, наполненном барами и казино, коварный доктор-генетик собирает у себя коллекцию существ, обладающих талантами к регенерации. Поскольку осьминоги на этой планете давно считаются вымершими, отец Арки станет ее бесценным пополнением. Когда его похищают охотники за головами, девушка в сопровождении неожиданных помощников отправляется в далекое путешествие, чтобы спасти родителя.

Страна
Австралия
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

