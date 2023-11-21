Страшилка и тайна города света (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Австралийский мультфильм о девочке-осьминоге, которая спасает отца и узнает, кто она на самом деле.
Арки живет на удивительно красивом полуострове вместе с отцом — большим осьминогом, обладающим целительными способностями. Он пытается научить дочь, как пользоваться ее врожденными талантами, чтобы защищать их дом. Арки это дается плохо, и она предпочитает строить различные приспособления, которые помогают отцу в его работе. Тот, хотя и опасается технологий, поддерживает ее интересы. Тем временем в далеком Городе света, наполненном барами и казино, коварный доктор-генетик собирает у себя коллекцию существ, обладающих талантами к регенерации. Поскольку осьминоги на этой планете давно считаются вымершими, отец Арки станет ее бесценным пополнением. Когда его похищают охотники за головами, девушка в сопровождении неожиданных помощников отправляется в далекое путешествие, чтобы спасти родителя.
СтранаАвстралия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
- РКРежиссёр
Рикард
Куссо
- ДНАктёр
Джиллиан
Нгуен
- РХАктёр
Реми
Хай
- Актёр
Сэм
Нил
- РКАктёр
Роб
Коллинз
- ТМАктёр
Тим
Минчин
- АТАктриса
Анна
Торв
- ЛХАктриса
Лив
Хьюсон
- ДМАктриса
Дебора
Мэйлман
- МКАктёр
Марк
Коулз Смит
- РКАктёр
Рикард
Куссо
- КБСценарист
Крэйг
Бехенна
- ЛТСценарист
Лес
Тернер
- ПУСценарист
Полли
Уоткинс
- КСПродюсер
Кристен
Сувлис
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- МММонтажёр
Мишель
Макгилврей
- МВМонтажёр
Мэтт
Вилла
- ЭККомпозитор
Эк
Кинмонт