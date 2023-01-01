Биография

Сэм Нил — новозеландский актер, продюсер, режиссер и сценарист. Обладатель номинаций на премии «Золотой глобус» и «Эмми», а также неоднократный номинант премии «Сатурн». Родился в Оме, Северная Ирландия, 14 сентября 1947 года. Окончил Кентерберийский университет, получил степень бакалавра искусств в Университете Виктории в Веллингтоне. Начал работу в театре New Zealand Players, где приобрел опыт в различных ролях и за кулисами, включая монтаж и написание сценариев. Начав карьеру как монтажер, сценарист и режиссер, Сэм Нил дебютировал в фильме «Телефонный этикет» в 1974 году. А первая значимая роль в кино пришла к нему в 1977 году в фильме «Спящие собаки». После этого его актерская карьера начала стремительно развиваться, особенно в 1980-х годах, когда он приобрел известность благодаря работам в британских драмах «Айвенго» и «Рэйли: король шпионов». За последний он получил первую номинацию на «Золотой глобус». Настоящая мировая слава пришла с ролью в культовой картине «Парк юрского периода» в 1993 году. Среди других значимых работ — фильмы «Пианино», «Охота за “Красным октябрем”», «Мертвый штиль» и «Сквозь горизонт». Фильмография Сэма Нила насчитывает более 200 проектов, включая фильмы, сериалы и театральные постановки.