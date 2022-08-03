Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.32013, The Adventurer: The Curse of the Midas Box
Фэнтези, Семейный94 мин18+
О фильме
Мир семнадцатилетнего Мэрайа Мунди меняется, когда его родители внезапно исчезают, оставив юношу и его брата Феликса на произвол судьбы.
СтранаИспания
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Актёр
Майкл
Шин
- Актриса
Лина
Хиди
- КХАктриса
Кили
Хоуз
- ЙГАктёр
Йоан
Гриффит
- Актёр
Сэм
Нил
- Актёр
Анайрин
Барнард
- КААктёр
Ксавьер
Аткинс
- МКАктриса
Мелла
Каррон
- ВПАктёр
Винченцо
Пеллегрино
- БНАктёр
Брайан
Никелс
- КТСценарист
Кристиан
Тейлор
- МХСценарист
Мэттью
Хаффман
- ГТСценарист
Г.П.
Тейлор
- ИКПродюсер
Ибон
Корменсана
- КРПродюсер
Карл
Ричардс
- ДРХудожник
Доминик
Робертс
- ДГМонтажёр
Давид
Гальярт
- БВМонтажёр
Бернат
Вилаплана
- УМОператор
Унакс
Мендиа
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес