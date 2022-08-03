Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса
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Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса

Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.32013, The Adventurer: The Curse of the Midas Box
Фэнтези, Семейный94 мин18+

О фильме

Мир семнадцатилетнего Мэрайа Мунди меняется, когда его родители внезапно исчезают, оставив юношу и его брата Феликса на произвол судьбы.

Страна
Испания
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса»