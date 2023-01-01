Биография

Популярный актер Майкл Шин – личность весьма интересная и многогранная. Фанаты любят его за эксцентричность и настоящий талант. Знаменитость родилась в Британии (г. Ньюпорт) в 1969 году. Отец Майкла снимался в кино, как двойник Джека Николсона. Мальчик с детства профессионально занимался футболом, но начиная с 1993 года стал работать в театре и активно сниматься в кино. О карьере в большом спорте Майкл забыл после того, как его начали узнавать по киноработам. Личная жизнь звезды активна и насыщена бурными романами, но при этом он ни разу не состоял в официальном браке. Как актер Майкл Шин известен публике благодаря своим ролям, где он предстает перед зрителем в образах политических и общественных персон. Он сыграл Тони Блэра в фильме «Сделка», Девида Фроста в картине «Фрост против Никсона», Брайана Клафа в «Проклятом Юнайтеде». Также удачной вышла роль рок-звезды Торна Джемисона в «Законах привлекательности». В 2009 году мир увидела культовая сага «Сумерки. Новолуние», где актер постает в образе вампира Аро. Изображать плохих парней Шин также умеет. Блестящая драматическая роль террориста Юсуфа Мухаммада в триллере «Немыслимое» была высоко оценена кинокритиками.