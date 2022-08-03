Особые отношения (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.12010, The Special Relationship
Драма, Исторический88 мин18+
О фильме
Фильм расскажет о личных взаимоотношениях Тони Блэра и президента США Билла Клинтона, тесно общавшихся друг с другом в 1997–2000 годах. Смотрите фильм «Особые отношения» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрИсторический, Драма
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- РЛРежиссёр
Ричард
Лонкрэйн
- Актёр
Майкл
Шин
- ДГАктёр
Деметри
Горицас
- АГАктёр
Адам
Годли
- МРАктёр
Марк
Риуфол
- МБАктёр
Марк
Базелей
- Актриса
Хелен
Маккрори
- НКАктриса
Нэнси
Крэйн
- Актёр
Деннис
Куэйд
- ДШАктёр
Джон
Шваб
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Сценарист
Питер
Морган
- ФДПродюсер
Фрэнк
Дульгер
- ТСПродюсер
Трэйси
Скоффилд
- ЭХПродюсер
Энди
Харрис
- ДКХудожник
Дин
Клегг
- КБХудожница
Консолата
Бойл
- ТЛХудожница
Татьяна
Ланд
- БЭОператор
Бэрри
Экройд
- АДКомпозитор
Александр
Деспла