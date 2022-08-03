Особые отношения
Wink
Фильмы
Особые отношения

Особые отношения (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.12010, The Special Relationship
Драма, Исторический88 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Фильм расскажет о личных взаимоотношениях Тони Блэра и президента США Билла Клинтона, тесно общавшихся друг с другом в 1997–2000 годах. Смотрите фильм «Особые отношения» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Исторический, Драма
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Особые отношения»