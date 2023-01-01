Биография

Хоуп Дэвис — американская актриса. Номинантка на премии «Эмми», «Золотой глобус», «Тони». Родилась в Энглвуде 23 марта 1964 года. В детстве часто ходила в музеи и в театры. Вместе с будущей актрисой Мирой Сарвино устраивала домашние пьесы на заднем дворе. Занималась балетом. Получила образование в Вассарском колледже, а актерскому мастерству обучалась в одной из нью-йоркских студий. Участвовала в бродвейской постановке «Бог резни». Хоуп Дэвис впервые появилась на экранах в фильмах «Коматозники» и «Один дома». Также ее можно увидеть в таких проектах, как «Дневные путешественники», «Следующая остановка — Страна чудес», «Дорога на Арлингтон», «О Шмидте» и «Американское великолепие» — за участие в нем получила награду на премии New York Film Critics Circle и номинацию на «Золотой глобус». Также можно отметить сериал «Пациенты», фильм «Особые отношения» и сериалы «Крайний срок», «Преданность». В фильмографии — более шестидесяти проектов.