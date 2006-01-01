Мистификация (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Не слишком удачливый писатель Клиффорд Ирвинг получил от ворот поворот в крупном американском издательстве, где он намеревался издать свой новый опус. Уязвленное самолюбие Клиффа подсказало ему, что нужно играть ва-банк, и он так и сделал: заявил о работе над биографией эксцентричного миллиардера-отшельника Говарда Хьюза, который вот уже много лет ни с кем не разговаривает и даже с прислугой общается посредством записок.



С этой минуты Клиффорд Ирвинг (при участии своего друга и помощника Дика Саскинда) начал не столько подниматься по лестнице славы на литературный олимп, сколько погружаться в бездну обмана и сплошных мистификаций, из которой невозможно было выбраться. Но с репутацией тщеславного графомана-щелкопера Ирвинг не собирался смиряться и решил идти до конца… И не изменил своего решения, даже когда запахло очень большой и очень грязной политикой…



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