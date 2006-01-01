Мистификация (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Не слишком удачливый писатель Клиффорд Ирвинг получил от ворот поворот в крупном американском издательстве, где он намеревался издать свой новый опус. Уязвленное самолюбие Клиффа подсказало ему, что нужно играть ва-банк, и он так и сделал: заявил о работе над биографией эксцентричного миллиардера-отшельника Говарда Хьюза, который вот уже много лет ни с кем не разговаривает и даже с прислугой общается посредством записок.
С этой минуты Клиффорд Ирвинг (при участии своего друга и помощника Дика Саскинда) начал не столько подниматься по лестнице славы на литературный олимп, сколько погружаться в бездну обмана и сплошных мистификаций, из которой невозможно было выбраться. Но с репутацией тщеславного графомана-щелкопера Ирвинг не собирался смиряться и решил идти до конца… И не изменил своего решения, даже когда запахло очень большой и очень грязной политикой…
Мистификация смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- Актёр
Ричард
Гир
- Актёр
Альфред
Молина
- МГАктриса
Марша
Гей Харден
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Актриса
Жюли
Дельпи
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Илай
Уоллак
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- МГАктриса
Мэми
Гаммер
- ДРАктёр
Джон
Ротмен
- КИСценарист
Клиффорд
Ирвинг
- Продюсер
Бетси
Бирс
- Продюсер
Марк
Гордон
- ЛХПродюсер
Лесли
Холлерэн
- ДДПродюсер
Джошуа
Д. Морер
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- КСХудожница
Кэрол
Силверман
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- ОСОператор
Оливер
Степлтон
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл