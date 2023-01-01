Всеволод Кузнецов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа, Режиссёр дубляжа
- Дата рождения
- 25 февраля 1970 г. (55 лет)
Биография
Всеволод Кузнецов – актер, играющий в театре и кино, известен также как режиссер дубляжа. Сделанные им работы стали эталоном, используемым в сфере озвучки. Родом из Алма-Аты. С детства любил пародии. В 17-летнем возрасте стал жить в Москве, где учился в Высшем театральном училище им. Щепкина. Позже преподавал здесь актерское мастерство. Успел поработать во МХАТе два с половиной года. В 1995 году стал озвучивать персонажей в мультсериалах и кинолентах. Первый фильм Кузнецова – «Люди в черном», где ему доверили стать голосом Уилла Смита. Затем был «Парк Юрского периода-2» и «Пятый элемент». Женат, воспитывает троих детей: сына Александра и дочерей Марию и Екатерину. Озвучил множество голливудских звезд первой величины, включая Киану Ривза, Брэда Питта, Тома Круза и других. Наиболее известные мультипликационные роли Кузнецова, кому он подарил голос: Ведьмак, Кот в сапогах, Волан де Морт. На протяжении 6 лет – с 2002 по 2008 год – трудился на телевизионном канале ТНТ. Также является режиссером дубляжа, работает и в качестве автора синхронного текста на студиях «Мосфильм-мастер», «Пифагор». Берется за озвучку рекламных роликов, принципиально избегая политических тем.
Фильмография
- 8.1
Конклав2024, 115 мин
- 8.9
Величайший детектив-паук2022, 84 минБесплатно
- 8.6
Ламборгини: Человек-легенда2022, 92 мин
- 7.3
Опасная игра2022, 86 мин
- 8.5
СантаМэн2022, 83 минБесплатно
- 7.7
Шесть минут до полуночи2020, 95 минБесплатно
- 8.7
Венеция зовет2019, 89 минБесплатно
- 8.9
Репродукция2018, 102 минБесплатно
- 8.6
Игра Ганнибала2018, 95 мин
- 7.8
Как женить холостяка2018, 83 мин
- 8.8
Плейбой под прикрытием2018, 87 мин
- 8.0
Статус Брэда2017, 97 минБесплатно
- 8.3
Жмот2016, 86 мин
- 6.9
Кто там2014, 94 минБесплатно
- 9.3
Неудержимые 32014, 121 мин
- 8.6
Викинги2014, 94 минБесплатно
- 8.3
Липучка2011, 83 минБесплатно
- 9.2
Черное золото2011, 124 минБесплатно
- 8.2
Криминальная фишка от Генри2011, 103 минБесплатно
- 8.3
Новый парень моей мамы2008, 93 мин