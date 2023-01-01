Биография

Всеволод Кузнецов – актер, играющий в театре и кино, известен также как режиссер дубляжа. Сделанные им работы стали эталоном, используемым в сфере озвучки. Родом из Алма-Аты. С детства любил пародии. В 17-летнем возрасте стал жить в Москве, где учился в Высшем театральном училище им. Щепкина. Позже преподавал здесь актерское мастерство. Успел поработать во МХАТе два с половиной года. В 1995 году стал озвучивать персонажей в мультсериалах и кинолентах. Первый фильм Кузнецова – «Люди в черном», где ему доверили стать голосом Уилла Смита. Затем был «Парк Юрского периода-2» и «Пятый элемент». Женат, воспитывает троих детей: сына Александра и дочерей Марию и Екатерину. Озвучил множество голливудских звезд первой величины, включая Киану Ривза, Брэда Питта, Тома Круза и других. Наиболее известные мультипликационные роли Кузнецова, кому он подарил голос: Ведьмак, Кот в сапогах, Волан де Морт. На протяжении 6 лет – с 2002 по 2008 год – трудился на телевизионном канале ТНТ. Также является режиссером дубляжа, работает и в качестве автора синхронного текста на студиях «Мосфильм-мастер», «Пифагор». Берется за озвучку рекламных роликов, принципиально избегая политических тем.