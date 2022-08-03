Кто там
Wink
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Кто там
6.92014, Knock Knock
Триллер94 мин18+

Кто там (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Киану Ривз и Ана де Армас в триллере от режиссера «Хостела». Современный ремейк фильма «Смертельная игра» 1977 года.

Жена и дети архитектора Эвана уезжают за город на выходные, а хозяин дома остается, чтобы продолжить работу над проектом для заказчика. Внезапно он слышит стук в дверь — на пороге стоят две очаровательные, промокшие насквозь девушки лет двадцати, которые говорят, что заблудились. Эван предлагает незнакомкам войти в дом, принять ванну и согреться. Когда он решает отнести им сухую одежду, то оказывается лицом к лицу с обнаженными и соблазнительными красотками.

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Страна
Чили, Израиль, США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто там»