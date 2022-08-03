Кто там (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Киану Ривз и Ана де Армас в триллере от режиссера «Хостела». Современный ремейк фильма «Смертельная игра» 1977 года.



Жена и дети архитектора Эвана уезжают за город на выходные, а хозяин дома остается, чтобы продолжить работу над проектом для заказчика. Внезапно он слышит стук в дверь — на пороге стоят две очаровательные, промокшие насквозь девушки лет двадцати, которые говорят, что заблудились. Эван предлагает незнакомкам войти в дом, принять ванну и согреться. Когда он решает отнести им сухую одежду, то оказывается лицом к лицу с обнаженными и соблазнительными красотками.



Чем обернется для хозяина его гостеприимство? Смотреть фильм «Кто там» в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!

