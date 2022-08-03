Кто там (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Киану Ривз и Ана де Армас в триллере от режиссера «Хостела». Современный ремейк фильма «Смертельная игра» 1977 года.
Жена и дети архитектора Эвана уезжают за город на выходные, а хозяин дома остается, чтобы продолжить работу над проектом для заказчика. Внезапно он слышит стук в дверь — на пороге стоят две очаровательные, промокшие насквозь девушки лет двадцати, которые говорят, что заблудились. Эван предлагает незнакомкам войти в дом, принять ванну и согреться. Когда он решает отнести им сухую одежду, то оказывается лицом к лицу с обнаженными и соблазнительными красотками.
Чем обернется для хозяина его гостеприимство? Смотреть фильм «Кто там» в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Элай
Рот
- Актёр
Киану
Ривз
- ЛИАктриса
Лоренца
Иззо
- Актриса
Ана
де Армас
- АБАктёр
Аарон
Барнс
- ИААктриса
Игнасия
Алламанд
- ДБАктёр
Дэн
Бейли
- МБАктриса
Меган
Бейли
- Актриса
Коллин
Кэмп
- АКАктёр
Антонио
Куэрча
- ОАктёр
Отто
- Сценарист
Элай
Рот
- НЛСценарист
Николас
Лопес
- Продюсер
Коллин
Кэмп
- Продюсер
Кассиан
Элвес
- НЛПродюсер
Николас
Лопес
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- ФАХудожник
Фернандо
Але
- ДММонтажёр
Диего
Мачо Гомес
- АКОператор
Антонио
Куэрча