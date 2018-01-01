Биография

Элай Рот – режиссер, теле- и кинопродюсер, автор сценариев, эпизодический актер, родился 18 апреля 1972 года. Приобрел широкую известность как кинорежиссер, приковавший внимание публики к рейтинговому кино (R – Restricted и выше по системе Американской киноассоциации), когда крупные студии были готовы вкладываться только в проекты PG-13 из-за более широкого демографического охвата аудитории. Родился в семье художницы и гарвардского профессора психоаналитики, имеет российские, австрийские и польские корни, еврей. Помимо английского языка, который считает родным, наравне владеет русской, итальянской и французской речью. Стремление к профессии режиссера проявил еще в 8 лет, когда, вдохновившись ужасами Ридли Скотта «Чужой», стал снимать свои короткометражки с родными братьями. В 1994 году выпустился из школы кинематографа при университете Нью-Йорка. Самые громкие фильмы Элая Рота – «Хостел» 2005 года, который он написал, спродюсировал и снял, «Железный кулак» 2012 года о боевых искусствах, где Рот выступил одновременно продюсером и сценаристом, и «Кто там» 2015 года с Киану Ривзом в главной роли. В последнее время автор сосредоточился на роли режиссера. Среди недавних премьер – «Тайна дома с часами» 2018 года, в которой «взрослый» режиссер пробует силы в семейном кино.