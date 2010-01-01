Последнее изгнание дьявола (фильм, 2010) смотреть онлайн

«Последнее изгнание дьявола» – один из самых оригинальных фильмов ужасов на необычайно востребованную кинематографом тему экзорцизма. Убедиться в этом вы можете, посмотрев ленту Даниэля Штамма онлайн и в хорошем качестве.



Картина решена в жанре «found footage», мода на который была задана «Ведьмой из Блэр». Происходящее на экране стилизовано под случайно найденный документальный фильм с саморазоблачением предприимчивого потомственного священника Коттона Маркуса (Патрик Фабиан). Четверть века он наживался на якобы одержимых бесами суеверных людях, проводя театрализованные обряды экзорцизма. Раскаявшись в своих грехах, священник нанимает режиссера и оператора, чтобы показать зрителям изнанку своей религиозной деятельности. Вооружившись камерой, компания отправляется в Луизиану, где Маркусу, как он полагает, в последний раз предстоит инсценировать изгнание дьявола. Однако на месте Коттону придется убедиться, что отрицаемые им злые силы в действительности существуют, а демон, вселившийся в 16-летнюю дочь фермера Нелл (Эшли Белл), – вовсе не плод воображения ее отца (Луис Хертэм). Сможет ли поддельный священник одолеть настоящего сатану, вы можете узнать, посмотрев реалистичный хоррор «Последнее изгнание дьявола» онлайн и совершенно бесплатно.





