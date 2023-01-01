Биография

Александра Тюфтей – актриса театра и кино, получившая широкую известность уже после первых ролей в кино. Она успешно совмещает работу в театре со съемками в новых проектах. Будущая актриса родилась в Твери в 1986 г. Ее отец работал адвокатом, мама – педагогом по английскому языку. Девочка училась в гимназии, занималась изобразительным искусством, пением, отлично танцевала, посещала хоровую студию. Благодаря матери девушка быстро освоила английский. В старших классах она проходила обучение в Московской международной киношколе. Первые роли Александра Тюфтей исполнила в самодеятельных спектаклях, которые ученики ставили самостоятельно. Окончив это учебное заведение, она поступила в Театральный институт им. Щукина. Получив диплом в 2008 г., актриса начала работать в театре «Около дома Станиславского». С 2007 г. артистка делает первые шаги в кинематографе. Сначала она снялась в картине «Агентство \"Алиби\"», а затем появилась в боевике В. Спирина «Мертвые души». В 2008 г. благодаря главной роли в драме «Муха» актриса становится известной. За участие в этом фильме Александра Тюфтей получает приз кинофестиваля Black Nights в Таллине за лучшую роль первого плана. В ее фильмографии появляются такие популярные картины, как «Бездельники», «Как выйти замуж за миллионера», «Москва. Центральный округ-3», «Коготь из Мавритании»."