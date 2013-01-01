Привычка расставаться (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.22013, Привычка расставаться
Комедия, Мелодрама79 мин18+
О фильме
История о девушке, которая не может устроить свою личную жизнь. В поисках ответа, почему все ее отношения не сложились, она решает встретиться со всеми своими бывшими и спросить у них, что они думают по этому поводу. Найдет ли она ответ на свой вопрос? Нет. Найдет ли она свою любовь? Конечно, да!

Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЕТРежиссёр
Екатерина
Телегина
- АКАктриса
Алёна
Константинова
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актриса
Полина
Филоненко
- Актриса
Александра
Тюфтей
- Актёр
Александр
Петров
- АФАктёр
Алексей
Филимонов
- Актёр
Пётр
Рыков
- КЛАктёр
Карло
Лаванья
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- ААПродюсер
Анастасия
Акопян
- Продюсер
Катя
Кабак
- АКХудожница
Анна
Кудевич
- АМХудожник
Андрей
Мухамадеев
- ДАМонтажёр
Дмитрий
Авдошин
- ЕТМонтажёр
Екатерина
Телегина
- ВРМонтажёр
Василий
Ровенский
- Оператор
Иван
Лебедев
- МГКомпозитор
Максим
Головин