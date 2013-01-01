Привычка расставаться
Wink
Фильмы
Привычка расставаться

Привычка расставаться (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.22013, Привычка расставаться
Комедия, Мелодрама79 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

История о девушке, которая не может устроить свою личную жизнь. В поисках ответа, почему все ее отношения не сложились, она решает встретиться со всеми своими бывшими и спросить у них, что они думают по этому поводу. Найдет ли она ответ на свой вопрос? Нет. Найдет ли она свою любовь? Конечно, да!

Привычка расставаться смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Привычка расставаться»