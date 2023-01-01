Биография

Полина Филоненко – российская актриса кино. Родилась в Ленинграде 10 августа 1986 года. Помимо киносъемок, занята также в дубляже и озвучивании фильмов. С десяти лет будущая актриса, параллельно с учебой в школе, занималась на театральном отделении Охтинского центра гуманитарно-эстетического воспитания. После выпуска подала документы в Школу русской драмы имени Горбачева. Обучаясь там, участвовала в пробах «Ленфильма» и почти одновременно прошла кастинг в двух проектах. Роль Липы в фильме «Яр» стала первой ролью Полины Филоненко в кино. После этого ее заметили режиссеры, и карьера молодой актрисы пошла вверх. Официально не замужем, однако уже много лет состоит в фактическом браке со своим молодым человеком Андреем. Детей у пары нет. Актрису часто приглашают сниматься в сериалах, тем не менее, она остается верна кино, отдавая предпочтение авторским и не ориентированным на коммерцию проектам. Настоящая слава пришла к Полине Филоненко в 2008 году, после фильма Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», где она исполнила роль проблемной школьницы. Всего за свою карьеру актриса сыграла несколько десятков киноролей и лучше всего знакома аудитории по таким проектам, как «Я вернусь», «Олимпус инферно», «Громозека». Кроме съемок в фильмах, Полина Филоненко приняла участие в дубляже и озвучивании для русского зрителя таких иностранных кинолент, как «Генсбур. Любовь хулигана» и «Она».