Осенняя мелодия любви (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.92013, Осенняя мелодия любви 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
История про 45-летнюю кладовщицу Нину, ее взрослую дочь Наташу, 5-летнюю внучку и любимого мужа, которой однажды вернется домой поздно вечером и разрушит счастливый семейный очаг, объявив жене, что полюбил другую и та скоро родит ему ребенка…
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Копейкин
- ИСАктриса
Ирина
Сенотова
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актриса
Екатерина
Молоховская
- Актриса
Полина
Филоненко
- АЧАктёр
Александр
Чевычелов
- ГСАктриса
Галина
Сазонова
- Актёр
Вадим
Андреев
- АЕАктёр
Андрей
Егоров
- ИПАктёр
Иван
Паршин
- НВАктриса
Наталия
Васько
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко