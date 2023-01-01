Ирина Смирнова-Бейнарович
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 19 февраля 1980 г. (45 лет)
Биография
Ирина Смирнова – продюсер, режиссер. Четыре раза получала премию «Золотой орел» за лучший телесериал. Родилась в 1980 году. Училась в Нижнем Новгороде на переводческом факультете лингвистического университета. В 2002 году получила диплом с отличием. Образование продолжила в Лондоне, в магистратуре Королевского колледжа Холлоуэй. Изучала продюсирование и управление креативным персоналом телевизионной студии. В компании «Амедиа» исполняла обязанности второго режиссера и линейного продюсера. В 2007-м возглавила продюсирование в кинокомпании «Русское». За годы работы спродюсировала более 300 кинолент, многие из которых получили призы и премии фестивалей и конкурсов. Как режиссер сняла несколько документальных фильмов об актерах и тайнах творчества. В первых фильмах Смирнова работала как исполнительный продюсер. На ней лежало решение вопросов практического обеспечения съемок. Так появились на свет мелодрамы 2007-2008 годов «Уравнение со всеми известными», «Белый холст», «Синяя борода». В дальнейшем под ее начало перешел и творческий процесс. На вопрос о лучшем своем творении отвечает словами из детской песенки: «Лучшее, конечно, впереди!»
Фильмография
- 8.9
Третья жизнь Дарьи Кирилловны2017
- 8.5
Цена измены2017, 90 минБесплатно
- 8.9
Провинциальная Мадонна2017Бесплатно
- 9.1
Завтрак в постель2017Бесплатно
- 8.9
Верность2017Бесплатно
- 8.9
Невезучая2017, 93 минБесплатно
- 8.9
Теща-командир2017Бесплатно
- 9.1
Родное сердце2017Бесплатно
- 8.9
Сколько стоит счастье2017Бесплатно
- 9.0
Блюз для сентября2017, 92 минБесплатно
- 9.0
Чужое счастье2017Бесплатно
- 8.9
Возраст любви2016, 92 минБесплатно
- 9.2
Одиночество2016Бесплатно
- 8.9
Подмена2016Бесплатно
- 8.9
Блестящей жизни лепесток2016, 91 минБесплатно
- 9.0
Разбитые сердца2016Бесплатно
- 8.9
Она сбила летчика2016Бесплатно
- 9.1
Последний лепесток2016, 91 минБесплатно
- 8.7
Неваляшка2016Бесплатно
- 8.9
После многих бед2016Бесплатно