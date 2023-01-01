Ирина Смирнова-Бейнарович

Биография

Ирина Смирнова – продюсер, режиссер. Четыре раза получала премию «Золотой орел» за лучший телесериал. Родилась в 1980 году. Училась в Нижнем Новгороде на переводческом факультете лингвистического университета. В 2002 году получила диплом с отличием. Образование продолжила в Лондоне, в магистратуре Королевского колледжа Холлоуэй. Изучала продюсирование и управление креативным персоналом телевизионной студии. В компании «Амедиа» исполняла обязанности второго режиссера и линейного продюсера. В 2007-м возглавила продюсирование в кинокомпании «Русское». За годы работы спродюсировала более 300 кинолент, многие из которых получили призы и премии фестивалей и конкурсов. Как режиссер сняла несколько документальных фильмов об актерах и тайнах творчества. В первых фильмах Смирнова работала как исполнительный продюсер. На ней лежало решение вопросов практического обеспечения съемок. Так появились на свет мелодрамы 2007-2008 годов «Уравнение со всеми известными», «Белый холст», «Синяя борода». В дальнейшем под ее начало перешел и творческий процесс. На вопрос о лучшем своем творении отвечает словами из детской песенки: «Лучшее, конечно, впереди!»