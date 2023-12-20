Слабая женщина (сериал, 2014) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Люся - «настоящая женщина»: прекрасная хозяйка, заботливая мама и примерная жена. Однако жизнь с деспотичным мужем отнюдь не сахар, а после его измены и вовсе превращается в череду серых будней. Каково же было счастье героини, когда в ее жизнь пришла та самая Любовь. Ее избранник Александр тоже не свободен, но, кажется, всю жизнь ждал именно Люсю...
Потеряв голову, влюбленные поддаются чувствам и вскоре решают пожениться. Узнав об измене, муж выгоняет Люсю из квартиры, сын отворачивается от нее, мать попрекает безрассудством... Но героиня и представить не могла, что главная трагедия ждет ее впереди. Спеша к ней, Александр погибает в автокатастрофе... Сможет ли Люся построить новую жизнь, оставшись одна в нищете, без образования, поддержки и с разбитым сердцем?..
Рейтинг
- ВАРежиссёр
Всеволод
Аравин
- Актриса
Глафира
Тарханова
- ПНАктёр
Павел
Новиков
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- ЕКАктриса
Елена
Коренева
- ЮЧАктриса
Юлия
Чиплиева
- ЕФАктриса
Елена
Финогеева
- Актёр
Андрей
Ташков
- АХАктёр
Александр
Хващинский
- ДКАктриса
Диана
Корсс
- НПСценарист
Наталия
Павловская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ЭМОператор
Эдуард
Мельников