Биография

Павел Новиков – актер театра и кино, автор-исполнитель собственных песен. Появился на свет 12 августа 1971 г. Окончив армейскую службу, обучался в Мурманском педагогическом институте, выбрав исторический факультет. Со студенческих лет преподавал в школе. В 2001 году выпустился из академии театрального искусства, что в Санкт-Петербурге. Сразу после выпуска был принят во МХАТ имени Горького. Дебютную телеэкранную роль Павел Новиков получил в 1998 году, сыграв в одной из серий сериала «Улицы разбитых фонарей». Личная жизнь актера пока не складывается. Он два раза был в официальном браке. С бывшими женами поддерживает дружеские отношения. Сейчас встречается с девушкой по имени Анна, которая далека от актерской сферы. Она работает педагогом-психологом. В 2001 году вышел на экраны принесший особую популярность Павлу Новикову фильм «Крот». Актеру, служившему в спецназе, было легко вжиться в предложенный режиссером образ, поэтому он получился настолько удачным. После этого пошли активные предложения о съемках в других картинах. Его можно увидеть в фильмах «Летучий отряд», «Ефросинья», «Знахарка», «Провокатор», «Тихая охота», «Совсем другая жизнь».